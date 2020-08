Deutsche TV-Plattform sieht UHD als neuen TV-Standard

Wird UHD der neue Standard?

Foto: Sky Die Deut­sche TV-Platt­form sieht die Ultra-HD-Tech­no­logie auf dem Weg zum neuen TV-Stan­dard in Deutsch­land. Laut dem Zusam­men­schluss von privaten Programm­an­bie­tern, öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk­an­stalten, Kommu­ni­ka­ti­ons­in­fra­struk­tur­be­trei­bern, Gerä­te­her­stel­lern, Univer­si­täten und Forschungs­in­sti­tuten, Bundes­mi­nis­te­rien, Landes­re­gie­rungen und Landes­me­di­en­an­stalten sind immer mehr UHD-Fern­seher mit HDR-Technik in TV-Haus­halten verfügbar: Seit 2015 wurden 14 Millionen UHD-HDR-Fern­seher abge­setzt. 2,2 von 3,2 Millionen in Deutsch­land verkauften TV-Geräten im ersten Halb­jahr 2020 sind Ultra-HD-Geräte. Nahezu alle der im ersten Halb­jahr 2020 abge­setzten UHD-Displays unter­stützen High Dynamic Range (HDR).

"Schon heute ist eine stetig wach­sende Zahl von Zuschauern in Deutsch­land tech­nisch in der Lage, UHD-Inhalte in hervor­ra­gender Bild­qua­lität zu genießen", sagte Carine Chardon, Geschäfts­füh­rerin der Deut­schen TV-Platt­form und desi­gnierte Geschäfts­füh­rerin des ZVEI-Fach­ver­bands Consumer Elec­tro­nics.

70 Prozent der verkauften Fern­seher mit UHD

Wird UHD der neue Standard?

Foto: Sky Im ersten Halb­jahr 2020 wurden laut GfK Retail & Tech­no­logy rund 3,2 Millionen Fern­seher in Deutsch­land verkauft, knapp 70 Prozent (2,2 Millionen) davon waren UHD-Geräte. Nahezu alle (97 Prozent) der abge­setzten UHD-Displays unter­stützen High Dynamic Range (HDR) und können Inhalte mit deut­lich größerem Kontrast­um­fang und natür­li­cheren Farben in feineren Abstu­fungen darstellen.

Viele Geräte, wenig Inhalte

Aller­dings lassen vor allem beim linearen Fern­sehen die Inhalte weiter auf sich warten: Diese beschränken sich auf eine Hand­voll Sender, die über Satellit, Kabel und IPTV zu sehen sind. Oft wird hierbei aber nicht einmal natives UHD-Mate­rial ausge­strahlt. Bei HD+ gibt es einen Misch­kanal mit UHD-Inhalten (UHD1), der Pay-TV-Sender Sky oder RTL über­tragen ausge­wählte Events, Serien und Filme in ultra-hoch­auf­lö­sender Qualität. Nachdem die Öffent­lich-Recht­li­chen jüngst erst ihre SD-Kapa­zi­täten verlän­gert haben, sind auch aus deren Lager zunächst kaum UHD-Akti­vi­täten zu erwarten. Ledig­lich bei Strea­ming und Video-on-Demand setzt sich UHD immer mehr durch. Bei Netflix beispiels­weise ist die 4K-Auflö­sung im Premium-Abo enthalten.

"Daher ist es wünschens­wert, dass die Produk­tion von Filmen, Serien, Shows, Doku­men­ta­tionen und Live-Sport in UHD-HDR eben­falls weiter an Fahrt aufnimmt, um die Schere zwischen der Anzahl der in den Haus­halten befind­li­chen Geräte und der Content-Verfüg­bar­keit zu schließen", stellt auch Carine Chardon von der TV-Platt­form fest.

Dyna­mi­sche HDR-Verfahren setzen sich durch

Ein deut­li­cher Trend zeichnet sich zudem bei den unter­stützten HDR-Verfahren ab: Bis 2017 waren bei HDR-fähigen Fern­se­hern fast ausschließ­lich soge­nannte stati­sche HDR-Verfahren wie HDR10 und HLG (Hybrid Log Gamma) inte­griert. Dabei werden die Eckdaten für Kontrast und Hellig­keit einmal je Inhalt fest­ge­legt.

Seit 2018 werden immer mehr UHD-Geräte ausge­lie­fert, die zudem dyna­mi­sche HDR-Verfahren wie Dolby Vision oder HDR10+ beherr­schen. Diese defi­nieren pro Szene oder gar Einzel­bild den gewünschten Bild­ein­druck. Im ersten Halb­jahr 2020 wurden rund 1,6 Millionen UHD-HDR-Fern­seher gekauft, die neben HDR10 und HLG auch dyna­mi­sches HDR unter­stützen. 300.000 davon sind "HDR-Alles­könner", die mit allen genannten derzeit rele­vanten Verfahren umgehen können.

"Insge­samt wurden in den letzten fünf Jahren knapp 14 Millionen Ultra-HD-Fern­seher mit HDR abge­setzt. Damit ist die Wach­ab­lö­sung im Gerä­te­markt in vollem Gange. UHD-HDR entwi­ckelt sich zum neuen Stan­dard", zeigt sich Chardon opti­mis­tisch.