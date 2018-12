Telekom: Mehr Geschwindigkeit für 2,5 Millionen Anschlüsse

Die Deutsche Telekom hat bekanntgegeben, die buchbare Surfgeschwindigkeit in hunderten Städten und Gemeinden erhöht zu haben. Fast 14 Millionen Anschlüsse insgesamt sollen jetzt schneller surfen können. Allerdings nur mit entsprechendem Tarif.

Die Deutsche Telekom rüstet nach. Bundesweit können jetzt nach Angaben des Telekommunikations­anbieters knapp 14 Millionen Haushalte mit einer Verbindungs­geschwindigkeit von bis zu 250 MBit/s surfen. Insgesamt wurden in den letzten vier Wochen rund 2,4 Millionen Anschlüsse für den höheren Speed nachgerüstet. Zudem hat die Telekom 110 000 Anschlüsse in VDSL-Gebieten durch den Einsatz von Vectoring-Technik nachgerüstet. Damit können jetzt 25,4 Millionen Haushalte Tarife mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s buchen.

Mehr Speed, neuer Tarif

Die Deutsche Telekom hat für Millionen Anschlüsse das Surftempo erhöht. Einfach so gibt es die höheren Tempi natürlich nicht. Wer die Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen beziehungsweise erstmal überprüfen, ob der vorhandene Anschluss überhaupt von der Nachrüstung profitieren kann.

Mit MagentaZuhause L können Kunden mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload surfen. Breitband-Neukunden zahlen bei einer Mindest­vertragslaufzeit von 24 Monaten im ersten halben Jahr pro Monat 19,95 Euro. Anschließend kostet der Tarif pro Monat 44,95 Euro. Sofern nicht mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende gekündigt wird, wird der Vertrag um zwölf Monate verlängert. Die Anschlussgebühr liegt bei 29,99 Euro, bei einer Rufnummernportierung wird der Preis nicht berechnet. Inklusive Anschlussgebühr kostet der Tarif über die gesamte Laufzeit 958,79 Euro.

Der Tarif MagentaZuhause XL mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload kostet in den ersten sechs Monaten der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit ebenfalls 19,95 Euro pro Monat. In den restlichen 18 Monaten zahlen Kunden monatlich 54,95 Euro. Die Kündigungsfrist ist die gleiche wie beim Tarif MagentaZuhause L, genauso wie die Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro. Über die gesamte Vertragslaufzeit zahlen Kunden für den Tarif 1139,51 Euro.

