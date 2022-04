Deutsche Telekom erhöht Beteiligung an T-Mobile US

Telekom übernimmt weitere Anteile an T-Mobile US

Foto: Picture-Alliance / dpa Die Deut­sche Telekom hat wie erwartet ihren Anteil an der US-Tochter T-Mobile US aufge­stockt.

Telekom übernimmt weitere Anteile an T-Mobile US

Foto: Picture-Alliance / dpa Weitere 21,2 Millionen T-Mobile-Aktien vom japa­nischen Partner Soft­bank für 2,4 Milli­arden US-Dollar (2,2 Mrd Euro) seien erworben worden, teilte der im Dax notierte Konzern heute in Bonn mit. Das entspricht einem Durch­schnitts­preis je Aktie von 113 Dollar. Der aktu­elle Kurs der Aktie an der Nasdaq am 11. April betrug 130,42 US-Dollar.

Damit wächst der Telekom-Anteil an den Ameri­kanern von zuletzt 46,7 auf 48,4 Prozent. Für den Kauf sei ein Teil der rund vier Milli­arden Euro aus dem Verkauf des Nieder­land-Geschäftes genutzt worden, hieß es weiter. Die Telekom-Aktie baute nach der Nach­richt die Kurs­gewinne aus.

Schon 2021 großes Akti­enpaket über­nommen

Wie seit längerem bekannt, will Telekom-Chef Tim Höttges seine Betei­ligung an der Tochter weiter erhöhen. Deut­sche Telekom und SoftBank hatten unter anderem verein­bart, dass die Telekom bis Juni 2024 insge­samt 101 Millionen T-Mobile-US-Aktien aus dem Bestand von SoftBank erwerben kann.

In einem ersten Schritt hatte die Deut­sche Telekom im September 2021 im Zuge dieser Verein­barung rund 45 Millionen T-Mobile Aktien von SoftBank erworben. Die Betei­ligung an T-Mobile US stieg dadurch auf seiner­zeit 46,7 Prozent des Kapi­tals.

Weil der europäi­sche Markt unfle­xibel und voller Hinder­nisse ist, hat sich die Telekom in den USA damit ein zweites Stand­bein geschaffen.