Live-Tracking von Paketen: Deutsche Post plant neue Dienste

Die Deut­sche Post DHL Group will mit einer breit ange­legten Digi­tali­sierungs­initia­tive den Versand und Empfang von Briefen und Paketen erleich­tern. Dabei sollen die Sendungen besser nach­verfolgbar sein. Kunden sollen auch genau erfahren, wann die Sendungen eintreffen werden.

Noch in diesem Jahr will DHL das "Live-Tracking" von Paketen ermög­lichen, kündigte Tobias Meyer, Konzern­vorstand Post & Paket Deutsch­land, heute in Berlin an.

Sendungs­verfol­gung für Briefe und neue Pack­station

Die Deutsche Post will Live-Tracking für Pakete einführen Beim Live-Tracking werden die Kunden am Morgen des Zustel­lungs­tags darüber infor­miert, wann das Paket in einem Zeit­fenster von 60 bis 90 Minuten ankommt. Eine Vier­telstunde vor dem Erhalt der Sendung erhalte der Kunde eine weitere Ankün­digung. Dabei habe der Empfänger bis zur Zustel­lung noch die Möglich­keit, das Paket am Wunschort ablegen oder an einen Nach­barn zustellen zu lassen.

Weiterhin führt DHL bis Ende des kommenden Jahres eine neue Vari­ante der Pack­station ein, die mit einer Video­chat-Funk­tion ausge­stattet ist und gerade auf dem Land das Angebot einer kleinen Post­filiale offe­rieren soll.

Digi­tali­sierung der Brief­sparte

Zu den in Berlin vorge­stellten Neue­rungen gehört außerdem eine Sendungs­verfol­gung im Internet für gewöhn­liche Briefe, die 2021 einge­führt werden soll.

Wer keine Brief­marke zur Hand hat, soll künftig auch ohne Aufpreis die Sendung mit dem Handy fran­kieren können. Dabei gene­riert eine App einen mehr­stel­ligen alpha­nume­rischen Code, der dann rechts oben auf den Brief oder die Post­karte geschrieben wird. Dieser Code wird von Kameras in den Sortier­anlagen der Post erfasst und dann ausge­wertet.

Um die Digi­tali­sierung der Brief­sparte voran­zutreiben, koope­riert die Deut­sche Post DHL Group auch mit dem Internet-Konzern 1&1 (GMX und Web.de). Zum einen können Inhaber eines E-Mail-Kontos bei GMX und Web.de sich ab "Sommer 2020" auf Wunsch vorab infor­mieren lassen, dass in Kürze ein Brief eintreffen wird. Dazu foto­grafiert die Post den Umschlag und leitet das Bild vorab an die Kunden weiter.

Man sei im Prinzip auch bereit, mit anderen E-Mail-Anbie­tern zu koope­rieren, sagte Post-Manager Meyer. Dabei müsse aber sicher­gestellt werden, dass die notwen­digen Daten­schutz­stan­dards einge­halten werden. Später will die Post auch die Inhalte von ausge­wählten Sendungen erfassen können und als digi­tale Kopie bereit­stellen.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (3)