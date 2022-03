Deutsche Glasfaser: Fernsehen künftig mit waipu.tv

Kunden von Deutsche Glasfaser erhalten künftig das TV-Angebot von waipu.tv

Screenshot: Michael Fuhr Das Unter­nehmen Deut­sche Glas­faser hat eine Part­ner­schaft mit dem Internet-TV-Anbieter waipu.tv geschlossen. Kunden erhalten damit künftig laut Mittei­lung des Glas­faser­anbie­ters ein noch umfas­sen­deres TV-Angebot, das auf moderner Strea­ming-Tech­nologie basiere und ein opti­males Fern­seh­erlebnis biete.

Eigenes Angebot BrightBlue wird einge­stellt

Kunden von Deutsche Glasfaser erhalten künftig das TV-Angebot von waipu.tv

Screenshot: Michael Fuhr Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Kunden von Deut­sche Glas­faser, die das aktu­elle TV-Angebot gebucht haben, erhalten erst ab dem nächsten Jahr das neue, erwei­terte Angebot. Neukunden können waipu.tv jedoch schon Ende dieses Jahres buchen. Auch die Whole­sale-Partner in Deutsch­land bekommen die Möglich­keit, zu waipu.tv zu wech­seln.

Das Geschäft der Toch­ter­gesell­schaft BrightBlue, über die Deut­sche Glas­faser bisher ihr Produkt für Inter­net­fern­sehen bezieht, soll nicht weiter betrieben werden. Die Deut­sche Glas­faser will sich so konse­quent auf das Kern­geschäft konzen­trieren.

"Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir den Glas­faser­ausbau im länd­lichen und subur­banen Raum Deutsch­lands voran und werden in den nächsten Jahren weiter signi­fikant wachsen. Als Markt­führer für Internet-Fern­sehen in Deutsch­land bringt waipu.tv genau die Tech­nologie und Exper­tise ein, die wir für unser Wachstum benö­tigen", sagt Jens Müller, CFO bei Deut­sche Glas­faser und verant­wort­lich für das TV-Angebot. "Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusam­men­arbeit ein noch umfas­sen­deres Angebot zu bieten und die stei­genden Ansprüche an ihr Fern­seh­erlebnis zu erfüllen."

Chris­toph Bellmer, CEO bei der Exaring AG, die waipu.tv betreibt, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Koope­ration mit Deut­sche Glas­faser – unserem neuen starken Partner im länd­lichen Raum. Dank unserer Zusam­men­arbeit werden künftig noch mehr Haus­halte auf dem Land vom IPTV-Angebot von waipu.tv über Glas­faser in aller­bester Qualität profi­tieren."

Deut­sche Glas­faser Kunden erhalten künftig mit waipu.tv neben linearem Fern­sehen auch das größte Pay-TV-Angebot in Deutsch­land. Zudem ist der Service über alle gängigen Endge­räte und Betriebs­sys­teme nutzbar – auch parallel durch mehrere Personen in einem Haus­halt. Die neue Koope­ration erin­nert an das Produkt o2 TV powered by waipu.tv für Telefónica-Kunden.