Glasfaserausbau: Schnell und günstig ist nicht immer gut

Minder­tiefe Verle­gung von Glas­faser heißt, dass sie nicht so tief in den Boden gelegt wird wie etwa die Rohre für die Wasser-. Gas- oder Strom­ver­sor­gung. Mittels Tren­ching wird statt­dessen ein Schlitz in den Asphalt gefräst, die Glas­faser darin hinein­ver­legt und der Schlitz wieder geschlossen. Das spart Zeit und Geld. Das Problem: Wie kommt die Kommune an die unter der Glas­faser liegenden Infra­struk­turen, ohne sie zu beschä­digen? Der Fach­ver­band Rund­funk- und Breit­band­kom­muni­kation (FRK) warnte bereits vor Tren­ching und etwa­igen Folge­kosten für die Kommunen.

Netz­betreiber stoßen daher auf Skepsis, wenn sie Tren­ching anwenden wollen. Um die schnelle und kosten­güns­tige Verle­geme­thode dennoch nutzen zu können, hat sich die Deut­sche Glas­faser mit dem Baye­rischen Gemein­detag auf Stan­dards geei­nigt. Der Gemein­detag akzep­tiert die minder­tiefe Verle­gung der Glas­faser und fordert seine Mitglieder auf, Deut­sche Glas­faser bei Geneh­migungs­ver­fahren zu unter­stützen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Netz­betreiber zur Einhal­tung fest­gelegter Maßnahmen, die insbe­son­dere die Qualität der Stra­ßen­bau­arbeiten sicher­stellen.

Deutsche Glasfaser und der Bayerische Gemeindetag haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die die Qualität des Straßenbaus gewährleisten sollen.

Foto: Deutsche Glasfaser/Marie Monecke Unter­dessen verkündet Deut­sche Glas­faser den Bau eines FTTH-Netze im Oberen Gäu im Land­kreis Böblingen. Nach erfolg­rei­cher Vorver­mark­tung beginnen nun die Planungen für den Netzbau in den Gemeinden Bondorf, Gäufelden und Mötzingen. Darüber hinaus ist der Netz­betreiber auch im benach­barten Land­kreis Tübingen unter­wegs. In der Kreis­stadt Mössingen läuft noch die Vorver­mark­tung. Rücken­wind gibt es durch eine Verein­barung mit der Kommune, die insge­samt 49 öffent­liche Liegen­schaften an das neue FTTH-Netz anschließen will.

Voda­fone zieht Glas­faser ins Kabel­netz ein

Foto: Deutsche Glasfaser/Marie Monecke Kabel­netz­betreiber wie Voda­fone werben gerne damit, dass für den Ausbau ihrer Netze kaum Tief­bau­arbeiten notwendig sind. Ganz ohne geht es dann aber doch nicht. In Mainz muss Voda­fone auch Bürger­steige und Straßen aufreißen, um 25 Kilo­meter Glas­faser­kabel zu verlegen und rund 100 neue Glas­faser­knoten zu errichten. Davon profi­tieren 45.000 Haus­halte. Außerdem werden 22 Mobil­funk­masten sowie öffent­liche Einrich­tungen per Glas­faser erschlossen.

Glas­faser für Cottbus und den Land­kreis Rostock

Auch in Döbeln und Clop­pen­burg erhöht Voda­fone den Glas­faser­anteil im Kabel­netz. Das betrifft in beiden Orten insge­samt knapp 7000 Haus­halte. Dagegen konnte das Unter­nehmen in Ober­thal und Lebach-Neun­kir­chen die Ausbau­arbeiten inzwi­schen abschließen. In Ober­thal erhöht sich die Netz­kapa­zität von 20 auf 60 GBit/s, in Neun­kir­chen von 60 auf 200 GBit/s und in Lebach von 20 auf 80 GBit/s. Solche Kapa­zitäts­erwei­terung sind im Kabel­netz notwendig, weil sich aufgrund des Netz­auf­baus stets mehrere Haus­halte die zur Verfü­gung stehende Band­breite teilen müssen.

Vom Westen in den Osten der Repu­blik: In Cottbus hat die DNS:NET den zentralen Tech­nik­standort für ihr Glas­faser­netz, den soge­nannte PoP (Point of Presence) aufge­stellt. „Von diesem Punkt aus wird dann ange­fangen, die Längs­trassen zu bauen, danach können die ersten Objekte und vor allem die Schulen ans Netz ange­schlossen werden“, erklärt Colin-Alex­ander Rauer, Leitung MarCom bei der DNS:NET. Noch im ersten Quartal 2022 sollen die Bagger anrollen.

Per Post erhalten die förderfähigen Haushalte Informationen und Vertragsunterlagen zum Breitbandausbau im Landkreis Rostock.

Foto: WEMAG/Reiber Im Land­kreis Rostock beginnt die WEMACOM damit, die geför­derten Haus­halte über den Breit­band­ausbau zu infor­mieren. „Wir haben gerade alle wich­tigen Infor­mationen und die notwen­digen Vertrags­unter­lagen an die rund 2800 förder­fähigen Adressen geschickt“, berichtet WEMAG-Vertriebs­leiter Michael Hill­mann. Bis zum 30. Juni 2022 können sich die Bürger entscheiden, ob sie einen Glas­faser­anschluss nehmen. Dann sollen die Bauar­beiten am neuen Netz beginnen.