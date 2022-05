WLAN 6E: Glasfaser-Router von Deutsche Glasfaser kommt

Mehr Leis­tung, mehr Komfort, mehr Sicher­heit zuhause verspricht die Deut­sche Glas­faser mit ihrem „DG WLAN Plus Router“. Den können Kunden der Deut­sche Glas­faser ab Juli 2022 bestellen. Auf der Messe Angacom (10. bis 12. Mai 2022) soll er der Öffent­lich­keit präsen­tiert werden.

Deut­sche Glas­faser gibt an, als "Erster in Deutsch­land" seinen Kunden einen WLAN 6E-fähigen Glas­faser-Router anzu­bieten. Dieser basiert auf der Tech­nologie von Plume und Sage­mcom (die auch den Router Speed­port Pro (Plus) der Telekom gebaut und entwi­ckelt haben) und erlaubt in Sachen WLAN eine höhere Reich­weite auch bei hoher Netz­aus­las­tung.

WiFi 6E bedeutet, dass bereits der frisch von der Bundes­netz­agentur (im Jahre 2021) frei­gege­bene 6-Giga­hertz-Frequenz­bereich für WLAN genutzt werden kann. Dort ist wesent­lich weniger Funk­betrieb, als auf dem völlig über­las­teten 2,4 GHz-Bereich.

WLAN 6E kombi­niert neue Über­tra­gungsart und neue Frequenzen

Deutsche Glasfaser stellt einen WiFi 6E-fähigen Glasfaser-Router (links) und MESH-Repeater (rechts) vor

Foto: Deutsche Glasfaser „Während andere Anbieter gerade erst die WLAN 6-Tech­nologie (mehr Kapa­zität und mehr Band­breite) einführen, gehen wir für unsere Kunden einen Schritt weiter und nutzen schon heute die nächste Gene­ration: WLAN 6E“, betont Geschäfts­führer Ruben Quei­mano bei der Deut­schen Glas­faser. „Durch den erwei­terten Frequenz­bereich bietet unser Router eine deut­lich höhere WLAN-Geschwin­dig­keit zwischen Router, Verstärker und Endgerät. Dabei steuert eine KI (künst­liche Intel­ligenz) die jewei­ligen Daten­ströme und verteilt alle verbun­denen Geräte stets optimal auf die Frequenzen. Das sorgt für zuver­läs­sige, schnelle Glas­faser-Geschwin­dig­keit bei einer Viel­zahl von Endge­räten gleich­zeitig.“

Der Netz­betreiber verspricht, dass beim ersten Anschließen des Routers die notwen­dige Instal­lation voll­auto­matisch erfolge, das würde nur "wenige Minuten" dauern. Voraus­gesetzt, der Nutzer hat einen aktiven Glas­faser­anschluss des Anbie­ters, den es nur in bestimmten Gebieten des Landes gibt.

Passender MESH-Repeater als Zubehör