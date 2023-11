Deutsche Glasfaser: Zahlte Sub-Sub-Unternehmer Löhne nicht?

Wenn in einem Ort nach langem Warten endlich mit Glas­faser ausge­baut wird, macht das der spätere Netz­betreiber nicht unbe­dingt selbst, sondern beauf­tragt damit spezia­lisierte Baufirmen, die wiederum weiter Sub- oder Sub-Sub-Unter­nehmer beauf­tragen können.

Ritters­heim / Rhein­land-Pfalz

Im Rhein­land-Pfäl­zischen Ritters­heim (Verbands­gemeinde Kirch­heim­bolanden) war die Deut­sche Glas­faser bzw. deren Subun­ter­nehmer tätig, um den Glas­faser­ausbau durch­zuführen. Das habe, so der Orts­bür­ger­meister, für Chaos gesorgt und sei nicht beson­ders ordent­lich erfolgt.

Bürger­meister ange­spro­chen: Arbeiter müssen hungern?

Homepage der Gemeinde Rittersheim. Hier musste der Bürgermeister intervenieren, weil die Glasfaserbauarbeiter nicht pünktlich entlohnt wurden.

Screenshot: teltarif.de Marc-Guido Ebert, partei­loser Orts­bür­ger­meister von Ritters­heim, wurde im Dorf ange­spro­chen, ob er wisse, dass "die Arbeiter der DG" (gemeint ist Deut­sche Glas­faser) seit drei Monaten keinen Lohn erhalten hätten und seit zwei Tagen hungerten.

Arbeiter bestä­tigen Nicht­zah­lung

Er sprach einen ihm flüchtig bekannten Arbeiter an: Der schluckte, weinte fast und habe alles bestä­tigt. Der Bürger­meister lud ihn und seine vier Arbeits­kol­legen zu sich nach Hause ein. Die Arbeiter bestä­tigen das, sie bangten um ihre Exis­tenz und hätten Angst vor dem Samstag, wenn sie ihre Zimmer im Weingut B. räumen müssten. Der Bürger­meister versprach, sich für sie einzu­setzen.

Auftrag über Sub- und Sub-Sub-Unter­nehmen

Von dem Gespräch mit den Arbei­tern berichtet der Bürger­meister weiter: "Die Deut­sche Glas­faser hat die Firma Geodesia mit dem Ausbau des Glas­faser­netzes in Ritters­heim beauf­tragt.

Die Firma Geodesia wiederum habe die spani­sche Firma Poly­obras SL mit Sitz in Marbella mit der Durch­füh­rung vor Ort beauf­tragt. Diese Firma wurde am 21. Dezember 2022 gegründet und hat die ID B72832330. Diese Firma sei eine Tochter der Firma ready­telekom, Sitz ist Marbella.

Spanien: Netto­löhne sind zulässig

Die Arbeiter hatten sich auf eine Ausschrei­bung auf Seiten des Arbeits­amtes in Spanien beworben. Ihnen wurden 15 Euro Netto­lohn und Unter­kunft verspro­chen. Netto­lohn­ver­spre­chen sind in Spanien möglich. Der Lohn sei nur in einem Fall für einen Monat bezahlt worden. Alle anderen hätten keinen Lohn erhalten. Ihre Fami­lien seien ohne Geld zurück­gelassen worden, Kinder könnten nicht in die Schule, da Schul­bücher nicht bezahlt wurden. Wohnungs­miete der Fami­lien werde nicht bezahlt, die Arbeiter hätten vor Ort nichts mehr zu essen und hungerten.

Bürger­meister mobi­lisiert Politik, Behörden und Verbände

Der Bürger­meister infor­mierte den örtli­chen Bundes­tags­abge­ord­neten, die örtliche Presse und gab eine Anzeige beim für Arbeits­rechts­fragen zustän­digen Zollamt Saar­brü­cken auf.

Auf Anraten des Deut­schen Gewerk­schafts­bundes (DGB) erfuhr der Bürger­meister vom Euro­päi­schen Verein für Wander­arbei­ter­fragen (European Migrant Workers Union), dass solche und ähnli­chen Fälle dort bekannt seien. Das örtliche Sozi­alamt der Verbands­gemeinde musste abwinken: Man habe keine Zustän­dig­keit, da es einen (spani­schen) Arbeits­ver­trag gebe. Auch die Leiterin der örtli­chen Arbeits­agentur musste sich für unzu­ständig erklären. Ansprech­partner für den Bürger­meister sei die Deut­sche Glas­faser.

Öffent­lich­keit infor­miert

Der Bürger­meister infor­mierte den regio­nalen TV- und Radio­sender SWR (Südwest­rund­funk), ließ die recht­liche Vertrags­gestal­tung von seiner Verbands­gemeinde und vom "Gemeinde- und Städ­tebund" prüfen. Das spani­sche Arbeitsamt wurde schrift­lich in spani­scher Sprache vor der o. g. Firma gewarnt.

Es kommt zum Gespräch

Bald darauf fand ein fach­liches Gespräch mit dem Vorar­beiter der Firma Geodesia und dem örtli­chen Bauleiter der Deut­sche Glas­faser statt. In entspannter Atmo­sphäre wies der Bürger­meister auf die Not der Arbeiter hin. Beide Firmen­ver­treter hätten beteuert, von nichts zu wissen. Der Bürger­meister erklärte sein Vorgehen (MdB, DGB, Zoll, Presse, Sozi­alamt, Arbeits­agentur) und schlug vor, doch einmal durch­zuspielen, wie den Arbei­tern konkret geholfen werden könnte.

Eini­gung?

Man einigte sich, dass die Deut­sche Glas­faser und die Firma Gedosia die Sub-Firma Poly­obros freund­schaft­lich dazu bringen würden, zu zahlen.

Der Bürger­meister schlug weiter vor, die Sache bis zum Unter­neh­mens-Vorstand eska­lieren zu lassen. Durch die Presse stünde "doch sowieso Stress ins Haus" und man solle lieber zur Scha­dens­begren­zung jetzt reagieren und zahlen.

Beide Herren hätten ihre Tele­fone gezückt und ihre Chefs ange­rufen. Daraufhin habe es über­raschen­der­weise ein Gespräch mit dem "Inhaber der Firma Geodesia", einem Herrn A. gegeben, der selbst kein Deutsch spricht, aber einen sprach­kun­digen Mitar­beiter mitbrachte.

Der Firmen­chef der Geodesia sei sehr erstaunt gewesen. Der ehren­amt­liche Bürger­meister erläu­terte ihm, dass er im Haupt­beruf Sozi­alkun­delehrer ist und sehr sensibel auf Verstöße gegen die Rechte der Arbeiter reagiere. Dies sei seine Pflicht. Als Orts­bür­ger­meister könne er nicht zulassen, das Menschen in seinem Dorf hungerten und ausge­beutet würden. Auch dies sehe er als seine Pflicht an.

Firmen­chef A. antwor­tete, dass ihm diese Zustände nicht bewusst gewesen seien, und er versprach, dass die Arbeiter "bis Freitag bezahlt" würden. Der Bürger­meister solle aber nicht über die Höhe der Löhne verhan­deln, diese stünden fest.

Ob Herr A. wirk­lich der Firmen­chef war, weiß der Bürger­meister, der sogar die unge­spülten Kaffee­tassen zur späteren DNA-Siche­rung einge­packt und aufge­hoben hat, bis heute nicht.

Wurden Arbeiter bedroht?

So infor­miert lud der Bürger­meister die betrof­fenen Arbeiter zu sich ein, um über den aktu­ellen Stand orien­tiert zu werden. Ein Mann aus dem Senegal erklärte in sehr gutem Englisch, dass alle bedroht worden seien. „Wenn ihr zu diesem Bürger­meister geht, dann bekommt ihr keinen Lohn“.

Gespräch wirkt: Lohn wird bezahlt

Nach dem Gespräch mit den Geodesia-Vertre­tern seien aber jedem Arbeiter 50 Euro ausbe­zahlt worden, berichtet der Bürger­meister weiter, den Arbei­tern sei eine Lohn­zah­lung bis zum 3. Oktober verspro­chen worden. Inzwi­schen sei das Team in einer anderen Stadt und arbeite für eine dort ansäs­sige Baufirma, welche die Löhne wöchent­lich auszahle, und auch für August sei bezahlt worden.

War Geodesia nicht regis­triert?

Die Bauge­werk­schaft IG Bau schrieb dem Bürger­meister, dass die Firma Geodesia mit Sitz in Düssel­dorf nicht als Bauun­ter­nehmen bei der "SOKA Bau", den Sozi­alkassen des Bauge­werbes, regis­triert sei und dementspre­chend auch keine Beiträge abführe. Das sollte, so die IG Bau im Zusam­men­hang mit der Gene­ral­unter­neh­mer­haf­tung vor allem für die deut­sche Glas­faser auch rele­vant sein.

Keinen Auftrag, nur eine Konzes­sion

Der Bürger­meister berichtet weiter: Die Deut­sche Glas­faser sei nicht zuständig, sie habe nur eine Konzes­sion, aber keinen Auftrag von der Orts­gemeinde. Sie nutze nur das Wege­recht. Die Ausfüh­rung der Arbeiten vor Ort sei "sehr schlecht", und es habe Chaos vor Ort gegeben.

SWR berichtet

Inzwi­schen hat der regio­nale Radio und TV-Sender Südwest­rund­funk (SWR) darüber ausführ­lich berichtet - im Video werden die Mängel klar benannt. Eine Inter­view­anfrage habe die Deut­sche Glas­faser abge­lehnt, berichtet der SWR. Immerhin wurden am Tag der Dreh­arbeiten des Fern­seh­teams einige Baustel­len­mängel und -Reste spürbar redu­ziert.

Deut­sche Glas­faser: Geodesia hat alles bezahlt

Auch wir haben die Deut­sche Glas­faser mit dem Bericht des Bürger­meis­ters konfron­tiert und erhielten folgendes State­ment im Wort­laut: "Bei Deut­sche Glas­faser halten wir uns selbst­ver­ständ­lich an alle arbeits­recht­lichen Rege­lungen. Dies erwarten wir auch von allen rund 80 Baupart­nern, mit denen wir zusam­men­arbeiten. Wir über­prüfen die Geschäfts­bezie­hungen zu unseren Baupart­nern regel­mäßig. Sollten die Baupartner ihrer­seits Subun­ter­nehmer beauf­tragen, müssen diese ebenso die Anwen­dung geltenden Rechts sicher­stellen. Wir haben den Baupartner Geodesia aufge­for­dert, umfas­send zu den Vorwürfen im Rahmen des Ausbau­pro­jekts in Ritters­heim Stel­lung zu nehmen. Geodesia teilte uns mit, dass ihrer­seits alle Zahlungen an das beauf­tragte Subun­ter­nehmen erfolgt seien."

Ein Einzel­fall?

Ist Ritters­heim ein bedau­erli­cher Einzel­fall? Wie klappt der Glas­faser­ausbau vor Ort bei den Lesern und Lese­rinnen von teltarif.de? Schreiben Sie uns im Forum oder direkt per E-Mail. Etwaige Hinweise auf Unre­gel­mäßig­keiten werden vertrau­lich behan­delt.

