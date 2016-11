Bahn treibt Pläne für kostenloses WLAN im Nahverkehr voran

WLAN im Nahverkehr Die Deutsche Bahn treibt ihre Pläne für WLAN auch im Nahverkehr voran. Auf ersten Strecken stehe kostenloses Internet bereits zur Verfügung, teilte die Bahn heute mit. Dazu zählten die Route Kiel-Lübeck-Lüneburg sowie der Fugger-Express zwischen Augsburg und München. Bei der S-Bahn Stuttgart laufe ein Test.

Technisch möglich werde das Angebot durch ein "Multi-Provider-System", das die Netze der drei großen Kommunikationsanbieter so bündelt, dass alle Kunden in den Regionalzügen beim Surfen immer auf einen davon zugreifen können. Die Netzabdeckung entlang des Schienennetzes betrage dadurch etwa 87 Prozent, davon zu 78 Prozent mit LTE. Es liefen bereits Gespräche mit den Anbietern über einen weiteren Netzausbau.

Bahnchef Rüdiger Grube hatte kürzlich gesagt, er sei mit Bestellern und Mobilfunkanbietern im Gespräch, um "baldmöglichst" WLAN auch in Regionalzüge zu bringen. Anders als im Fernverkehr, den die Bahn eigenwirtschaftlich betreibt, hängt ein WLAN-Angebot im Regionalzügen davon ab, ob die Bundesländer oder die regionalen Verkehrsverbünde es auch bestellen und bezahlen.

"Die Versorgung mit schnellem Internet im Nahverkehr ist bislang allenfalls rudimentär", sagte DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß der Welt am Sonntag. Von den täglich rund 6,2 Millionen Bahnreisenden in Deutschland nutzen 5,2 Millionen den Nahverkehr. Dort gibt es bisher so gut wie kein WLAN-Angebot.

WLAN so wichtig wie die Toilette

In der ICE-Flotte soll vom Jahreswechsel an auch die 2. Klasse mit kostenlosem WLAN ausgestattet werden. Das bekräftigte Bahnchef Grube erst kürzlich wieder. Er wies darauf hin, dass WLAN im Zug für viele Kunden mittlerweile so wichtig sei wie die Toilette. Wir werden am 1. Januar 2017 in allen ICE-Zügen WLAN haben und zwar in einer deutlich besseren Qualität. Das verspreche ich Ihnen." Von einem bestimmten Volumen an wird die Geschwindigkeit aber gedrosselt. "Wenn Sie die gleiche hohe Geschwindigkeit beibehalten wollen, dann müssen Sie entsprechend bezahlen", sagte Grube, ohne Beträge oder Datenmengen zu nennen.