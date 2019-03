Deutsche Bahn: Gratis-WLAN kommt in alle Intercity-Züge

Intercity bekommt Gratis-WLAN Die Deut­sche Bahn AG will den WLAN-basierten Internet-Zugang künftig auch im Inter­city anbieten. Das bestä­tigte das Unter­nehmen und teilte gleich­zeitig mit, mehr als 30 Millionen Euro in die Technik zu inves­tieren. Mitte des Jahres soll der Umbau der rund 1000 in Betrieb befind­li­chen Inter­city-Wagen begonnen. Bis Ende 2021 will die Bahn die Arbeiten abge­schlossen haben.

Im Rahmen eines Tests sind einige Inter­city-Wagen bereits seit Mitte März mit dem rollenden WLAN-Hotspot unter­wegs. Dabei kommt die gleiche Technik wie im ICE zum Einsatz. Das heißt, es werden die Ressourcen aller drei deut­schen Mobil­funk­netze gebün­delt, um einen möglichst perfor­manten Internet-Zugang zur Verfü­gung zu stellen.

"WLAN steht auf der Wunsch­liste unserer Kunden ganz oben. Diesen Wunsch erfüllen wir jetzt auch im Inter­city und nehmen dafür rund 30 Millionen Euro in die Hand. Ab Ende 2021 wird es in allen DB-Fern­ver­kehrs­zügen WLAN geben - ohne jede Ausnahme", sagt Bert­hold Huber, Vorstand Perso­nen­ver­kehr der Deut­schen Bahn AG.

Bahn: "Höhere Band­breiten als in anderen Verkehrs­mit­teln"

Durch die Bünde­lung des Internet-Zugangs aller drei Mobil­funk­netze biete die Bahn in den Zügen höhere Band­breiten als in anderen Verkehrs­mit­teln an, teilte das Unter­nehmen mit. Mit den "anderen Verkehrs­mit­teln" dürften vor allem Fern­busse gemeint sein, die ihren Kunden eben­falls kosten­lose WLAN-Inter­net­zu­gänge offe­rieren.

Wie heute schon im ICE will die Deut­sche Bahn AG auch im Inter­city künftig kostenlos ein Infor­ma­tions- und Enter­tain­ment­portal anbieten. Hier sollen die Nutzer unter anderem Nach­richten, Hörbü­cher, Zeitungen, Reise­infor­ma­tionen und Spiele vorfinden. Der Start ist für Anfang kommenden Jahres in den dann bereits mit WLAN ausge­stat­teten Inter­city-Wagen geplant.

Auch die Nutzungs­be­din­gungen für den WLAN-Inter­net­zu­gang im Inter­city hat die Deut­sche Bahn­AG auf Nach­frage von teltarif.de bereits genannt. Wie im ICE können Fahr­gäste in der 1. Klasse den Zugang unbe­grenzt kostenlos nutzen. In der 2. Klasse kann es ab einem Verbrauch von 200 MB am Tag zu einer Dros­se­lung der Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit kommen.

