Bahn will Mobilfunkern Glasfasern vermieten

Voll­mundige Ankün­digungen gab es schon öfters. Bei Kongressen und in Fach-Vorträge wurde promi­nent für die Idee geworben: Die Deut­sche Bahn möchte ihre nicht genutzten Glas­fasern entlang ihrer Bahn­stre­cken für die Mobil­funker öffnen. Diese könnten sie dann nutzen, um den Mobil­funk im Lande besser auszu­bauen.

Histo­rische Bindungen zu Voda­fone

Neben den Bahngleisen liegen helle Platten. Darunter befinden sich oft Rohre für Kabel, viel Glasfaser, noch mehr Kupfer. Die Bahn sucht neue Kunden für diese Leitungen. Eigent­lich gibt es histo­risch enge Verbin­dungen zwischen der Deut­schen Bahn und der heutigen Voda­fone (Nach­folgerin von Mannes­mann-Arcor). Das Unter­nehmen Arcor (heute bei Voda­fone) gehörte ursprüng­lich in Teilen der Deut­schen Bahn. Damals wurden die Leitungen der Bahn genutzt um im Wett­bewerb zur Deut­schen Telekom ein bundes­weites Fest­netz aufbauen zu können. Doch die hoch­flie­genden Pläne funk­tionierten nicht so wie gedacht und daher wurden im Jahre 2008 die Anteile an der Arcor für 330 Millionen Euro komplett an die Voda­fone verkauft. Voda­fone hatte damit einen kompletten Fest­netz­anbieter, war sich aber lange nicht im Klaren, wie man die Vorteile eines "eigenen Fest­netzes" besser nutzen könnte.

18 500 km Glas­faser­stre­cken

Aktuell verfügt die Deut­sche Bahn über ein 18 500 Kilo­meter langes Glas­faser­netz entlang der Schienen. Diese Fasern liegen in Kabel­kanälen, die man bei Bahn­fahrten gut sehen kann. Dieses Netz möchte die Bahn in den kommenden Jahren noch deut­lich ausbauen. Dabei wird nur ein Bruch­teil für eigene Zwecke (z.B. Signal­steue­rungen, Weichen­steue­rungen, Bahn­kommu­nika­tion) gebraucht.

Nun soll es, nach Infor­mationen der Deut­schen Presse-Agentur bald losgehen: Viele unge­nutzte Teile der Kabel-Infra­struktur könnten die Mobil­funker für ihre Zwecke verwenden, um dort Mobil­funk­masten anzu­schließen und weitere Regionen mit schnellem Internet zu versorgen. Dafür können sie auch die Flächen der Deut­schen Bahn nutzen.

Zu welchen Bedin­gungen?

Natür­lich hat die Geschichte noch einen klit­zekleinen Haken. Zu welchen Bedin­gungen sprich Kosten, die Bahn genau ihr Netz öffnet, ist noch nicht bekannt. Damit das alles in gere­gelten Bahnen verläuft, hat die Bahn für den Vertrieb der Glas­faser eine eigene Gesell­schaft mit dem Namen DB Broad­band GmbH gegründet.

Immer wieder gab es myste­riöse Anschläge an Bahn­trassen auf Kabel der Bahn, die heute schon von Voda­fone intensiv genutzt werden. Es wird einiges zu tun sein, um die Leitungen etwas "vanda­lensi­cherer" als bisher zu verlegen.

Das Wirt­schafts­minis­terium hat die Mobil­funk­versor­gung entlang von 1571 Kilo­meter Bahn­strecke in Bayern nach­messen lassen. Demnach erreichte keiner der drei Tele­fonkon­zerne die 2015 verein­barte Netz­versor­gung entlang von Auto­bahnen und ICE-Stre­cken.

