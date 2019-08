Bahn will Glasfaserkabel entlang der Gleise ausbauen

Bevor ein Zug fahren darf, muss erst einmal kommu­niziert werden, dass er kommt und das Gleis auch frei ist. Ergo verlegte die Deut­sche Bahn schon zu Anfang Leitungen („Tele­grafen­masten“), um sich entlang ihrer Stre­cken auszu­tauschen zu können. Heute sind das längst Glas­fasern. Glas­faser liefert viel Kapa­zität. Was läge näher, als darüber auch Telefon und Internet zu trans­portieren?

Die Geschichte ist nicht neu. Bei der Grün­dung des Fest­netz­anbie­ters Arcor war die DBKom (Deut­sche Bahn Kommu­nika­tion) mit dabei. Arcor wurde später an Voda­fone verkauft. Lange über­legte man in der briti­schen Konzern­zentrale, das Fest­netz wieder zu verkaufen. Heute ist Voda­fone froh, hier ein "eigenes Netz" zu haben. Weil man nie genug Netz haben kann, hat Voda­fone übri­gens auch Unity­media gekauft.

Schon länger plant die Deut­sche Bahn weitere Schritte zum Ausbau der Glas­faser­leitungen entlang ihres Stre­cken­netzes. Als erwünschter Neben­effekt soll das auch die Inter­netver­sorgung auf dem Land verbes­sern.

Neu: broaDBand

In Kürze werde dazu die Toch­terge­sell­schaft „broaDBand GmbH“ gegründet, bestä­tigte eine Bahn- Spre­cherin am Freitag. Zugleich liegt dem Konzern demnach ein Angebot des Privat­unter­nehmens OneFiber vor, das Glas­faser­netz auszu­bauen.

Nach Infor­mationen des Handels­blatts will OneFiber in den den nächsten Jahren in Kabel­schächten entlang der Gleise 28 000 Kilo­meter Glas­faser verlegen und an jedem Bahnhof Zugangs­punkte errichten. „Detail­lierte Planungen, auf deren Basis die tech­nische Umset­zung oder auch die wirt­schaft­liche Reali­sier­barkeit des Projekts geprüft werden können, sind dort aller­dings nicht enthalten“, erläu­terte die Bahn­spre­cherin das Angebot.

Entlang den Strecken der Deutschen Bahn liegen seit altersher Telekommunikationsleitungen, längst auch Glasfaser. Sie sollen künftig verstärkt für allgemeine Internetanbindungen genutzt werden. OneFiber-Geschäfts­führer Klaus Kremper kündigte an, Details zu liefern, sobald die Bahn in konkrete Verhand­lungen einsteige. „Das Markt­inter­esse ist enorm, die Wirt­schaft­lich­keit ist defi­nitiv gegeben“, teilte Kremper der dpa mit.

Die Bahn verwies darauf, dass sie bereits 18 500 Kilo­meter Glas­faser entlang der Stre­cken unter­halte. Ein Teil davon werde nicht für den Bahn­betrieb gebraucht und könne Dritten zugäng­lich gemacht werden - und so helfen, den Mobil­funk entlang der Stre­cken zu verbes­sern und schnelles Internet aufs Land zu bringen. Mit den Einnahmen könne das Glas­faser­netz im verblei­benden Schie­nennetzes ausge­baut werden.

