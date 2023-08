Deuselbach. Dieser Netzbetreiber repariert das Internet

Der wochen­lange VDSL-Total­aus­fall in Deusel­bach, der groß durch die Medien gegangen war, scheint sich so langsam dem Ende zuzu­neigen. Zunächst hatte die BNetzA Hoff­nung auf eine baldige Repa­ratur gemacht.

Und jetzt meldet sich ein in der Region ansäs­siger Netz­betreiber, der nach eigenen Angaben die Repa­ratur und Wieder­her­stel­lung des Netzes über­nehmen will. Die West­con­nect GmbH gehört zur E.ON-Gruppe (fünf­zig­pro­zen­tige Betei­ligung der West­energie AG).

West­con­nect hat wohl bereits einen Plan

Licht am Horizont: Deuselbach bekommt wieder Internet

picture alliance/dpa Vor mehr als zwei Monaten war es in Deusel­bach nach einem Blitz­ein­schlag zu einer noch heute andau­ernden Unter­bre­chung der Internet- und Fest­netz­ver­sor­gung im VDSL-Netz gekommen. Inhaber des bishe­rigen Netzes war die Netcon AG. West­con­nect entwi­ckelt nach eigenen Angaben nun einen Plan zum Neubau des Netzes und behauptet, bereits mit den Planungen begonnen zu haben.

Die Arbeiten sollen noch im August beginnen und können laut dem Netz­betreiber im September abge­schlossen sein. Die Ersatz­ver­sor­gung soll kurz­fristig Tele­fonie- und Inter­net­dienste mit Geschwin­dig­keiten von bis zu 50 MBit/s wieder ermög­lichen. Dabei will West­con­nect neue Tech­nik­stand­orte in der Orts­lage errichten und an das eigene Glas­faser­netz anbinden, um eine Wieder­her­stel­lung der bishe­rigen VDSL-Versor­gung zu ermög­lichen.

Vecto­ring nur mit geneh­migter Über­nahme?

Ob durch den Einsatz von Vecto­ring-Technik auch höhere Band­breiten reali­siert werden können, werde derzeit "noch durch die Regu­lie­rungs­behörden geprüft". Denn das würde bedeuten, dass West­con­nect die Infra­struktur exklusiv von der Netcon AG über­nimmt, was zur Folge hat, dass dort kein anderer Betreiber VDSL Vecto­ring anbieten kann - es sei denn er bucht ein zur Verfü­gung gestelltes Vorleis­tungs­pro­dukt. Die Telekom kann - wie bereits berichtet - nach ihrer eigenen Verfüg­bar­keits­abfrage in Deusel­bach MagentaZuhause ledig­lich mit bis zu 2 MBit/s im Down­load und bis zu 480 kBit/s im Upload anbieten, was für die meisten Bürger unge­eignet sein dürfte.

Nach dem Wieder­aufbau des Netzes in Deusel­bach soll laut West­con­nect eine zügige Inbe­trieb­nahme möglich sein. Es soll dann auch "zeitnah" eine Infor­mati­ons­ver­anstal­tung vor Ort geben, um die Bürger zu infor­mieren, wie die neuen Tele­fonie- und Inter­net­ange­bote in Anspruch genommen werden können. Den Info­termin will West­con­nect in Kürze bekannt geben. West­con­nect bezeichnet sich selbst als "ein tief in der Region verwur­zelter Betreiber von Tele­kom­muni­kati­ons­netzen".

