Deuselbach und Immert: Das Internet ist wieder da

Der Fall sorgte bundes­weit für Aufre­gung. Ein kleiner Internet-Anbieter hatte Leitungen bei einem anderen Unter­nehmen gemietet. Weil es tech­nische Probleme und Streit zwischen den Unter­nehmen gab, hatte der Anbieter keine Lust mehr und kündigte beispiels­weise in den Orten Deusel­bach und Immert (Huns­rück, Rhein­land-Pfalz) oder Kirch­wald allen Kunden den bereits ausge­fal­lenen Inter­net­zugang endgültig.

Zurück in die Stein­zeit - Tele­fonie ja: Internet nein.

Die Orte wurden zurück in die Stein­zeit kata­pul­tiert. Die Deut­sche Telekom konnte dort nur mit analogen Tele­fon­lei­tungen helfen, die für Inter­net­ver­bin­dungen völlig unbrauchbar sind, wie sie selbst auf Nach­frage einräumte. Der dama­lige Internet-Anbieter hatte den Haupt­ver­teiler für VDSL "geka­pert", die Telekom durfte also nicht mehr ausbauen; ergo gab es nur alte Kupfer­lei­tungen.

Nach drei Monaten: Aufatmen

Deuselbach und Immert gehen wieder ans Netz. (v.l.): Philipp Klein, Roland Schmidt, Marco Wagner, Vera Höfner, Marco Felten, Matthias Denis, Markus Wilwers und Andreas Loch.

Foto: David Kryszons/Westconnect Gestern konnten die Bürger von Deusel­bach und Immert aufatmen, sie kehren allmäh­lich wieder ins Internet zurück. Die zur e-on gehö­rende West­con­nect hat eine "Ersatz­ver­sor­gung" aufge­baut und wird jetzt alle Kunden "nach und nach" wieder ans Internet anschließen.

West­con­nect über­nimmt Verant­wor­tung und Betrieb

West­con­nect über­nimmt nach eigenen Angaben "ab sofort" die Verant­wor­tung für den Betrieb des Netzes vom vorhe­rigen Betrei­ber­unter­nehmen und hat eine Ersatz­ver­sor­gung für das Internet aufge­baut. Zur symbo­lischen Inbe­trieb­nahme des neu aufge­bauten Netzes kamen Vertreter aus der Lokal­politik und der Presse in Deusel­bach zusammen.

Beifall von der Politik

„Es freut mich, dass West­con­nect jetzt nach Gesprä­chen mit allen Betei­ligten die Verant­wor­tung über­nommen hat und die Inter­net­ver­sor­gung in Deusel­bach wieder instand­gesetzt hat. Denn eine funk­tio­nie­rende Internet- und Tele­fon­ver­sor­gung hat einen hohen Stel­len­wert für alle Privat­kunden und Unter­nehmen“, erklärte Matthias Denis von der Wirt­schafts­för­derung der Kreis­ver­wal­tung Bern­kastel-Witt­lich.

West­con­nect im Westen und nörd­lichen Rhein­land-Pfalz enga­giert

„Als Infra­struk­tur­dienst­leister sind wir in der Region tief verwur­zelt und in vielen Orten bereits für die Strom­ver­sor­gung und den Betrieb der Stra­ßen­laternen verant­wort­lich. Zudem stellen wir über unsere Betei­ligung West­con­nect in vielen Orten bereits die Inter­net­ver­sor­gung sicher. Daher freuen wir uns, dass wir auch in Deusel­bach eine Lösung finden konnten, wie der Betrieb des Inter­net­netzes weiter­gehen kann, damit die Bürger und Betriebe jetzt nach und nach alle wieder versorgt werden können“, fügt Marco Felten, Leiter der Region Trier beim West­con­nect-Partner West­energie hinzu.

Wie geht es weiter?

Nach und nach werden die Kunden aus Deusel­bach und Immert auf das Ersatz­netz von West­con­nect aufge­schaltet und können wieder wie gewohnt surfen und tele­fonieren. Für den Wieder­aufbau des Netzes hat West­con­nect neue Tech­nik­stand­orte in der Orts­lage aufge­baut und verka­belt. Die Ersatz­ver­sor­gung auf VDSL-Tech­nologie ermög­licht Inter­net­geschwin­dig­keiten bis zu 50 MBit/s.

Rück­blende: Was waren die Ursa­chen?

Vor mehr als drei Monaten war es in Deusel­bach nach einem Blitz­ein­schlag in ein Multi­funk­tions­gehäuse zu einer lange andau­ernden Unter­bre­chung der Inter­net­ver­sor­gung gekommen. Die Schäden waren vom bishe­rigen Betreiber nicht (mehr) repa­riert worden. Daher hatte West­con­nect dort den Netz­betrieb über­nommen und die Instand­set­zung der Inter­net­ver­sor­gung einge­leitet.

