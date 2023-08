Deuselbach: Internet seit Wochen tot - Provider kündigt

Die Gemeinde Deusel­bach in Rhein­land-Pfalz erlebt gerade den Super-GAU beim Fest­netz-Internet: Das Netz ist seit Wochen ausge­fallen, der Provider unter­nimmt nichts - und kündigt jetzt einfach den Kunden. Was tun?

Erbeskopf bei Deuselbach: Beliebtes Wander- und Wintersportgebiet

picture alliance/dpa Es ist nicht nur der Alptraum eines Internet-Kunden, sondern eines ganzen Dorfes: Der SWR berichtet über einen beson­ders krassen Fall, bei dem ein Fest­netz-Internet-Anbieter seine Kunden quasi komplett im Stich lässt.

Es handelt sich um die Gemeinde Deusel­bach im Land­kreis Bern­kastel-Witt­lich in Rhein­land-Pfalz, die zur Verbands­gemeinde Thal­fang am Erbeskopf gehört. Laut dem Bericht ist dort nach mehreren Wochen nicht nur bei den betrof­fenen Kunden, sondern auch beim Bürger­meister die Verär­gerung groß.

Die dras­tischen Folgen des Ausfalls

picture alliance/dpa Seit dem 3. Juli ist in dem staat­lich aner­kannten Erho­lungsort Deusel­bach das Fest­netz-Internet tot, der Grund dafür soll ein Defekt in der Technik des Netz­betrei­bers sein, der durch einen Blitz­ein­schlag verur­sacht wurde. In dem Ort ist der Provider komflat aktiv, dessen Dienste durch die net services GmbH & Co. KG mit Sitz in Flens­burg bereit­gestellt werden.

Deusel­bach hat etwa 300 Einwohner, und laut dem Bericht gebe es quasi keine alter­native Inter­net­ver­sor­gung in der Gemeinde. Insbe­son­dere die Mobil­funk­netze seien fürs mobile Internet dort so gut wie nicht zu gebrau­chen, die betrof­fenen Kunden können also auch nicht auf eine mobile Ersatz­ver­sor­gung auswei­chen.

Der Bericht zeigt die dras­tischen Folgen auf, die der wochen­lange Ausfall nach sich zieht: Bürger können von zu Hause aus im Notfall keinen Notruf absetzen, Senioren sind für Ange­hörige nicht erreichbar und auch die Arbeit im Home­office ist nicht möglich. In einem erst kürz­lich eröff­neten Dorf­laden könne aktuell nur bar bezahlt werden, weil für bargeld­lose Zahlungs­vor­gänge Internet erfor­der­lich wäre - das hat zu Folge, dass die Dorf­bewohner das Angebot deut­lich seltener nutzen. Der nahe gele­gene Erbeskopf ist mit einer Höhe von 816,32 Meter der höchste Berg im Huns­rück sowie in Rhein­land-Pfalz und stellt ein beliebtes Wander- und Winter­sport­gebiet dar.

Noch schlimmer: Provider versendet Kündi­gungen

Der Normal­fall bei einem derar­tigen Ausfall wäre, dass der Provider sich möglichst schnell um die Behe­bung des Scha­dens kümmert, den Verbrau­chern wieder Internet zur Verfü­gung stellt und ihnen darüber hinaus die bei einem Ausfall zuste­henden Entschä­digungs­zah­lungen nach dem Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz auszahlt.

Offenbar macht der Provider aber genau das Gegen­teil und kündigt ersten Betrof­fenen nun den Vertrag mit der Begrün­dung, aufgrund der anhal­tenden tech­nischen Störungen könne man den Vertrags­bedin­gungen nicht mehr gerecht werden. Es hat den Eindruck, dass der Provider keine Anstren­gungen unter­nommen hat, seinen Kunden vorüber­gehend eine Ersatz­ver­sor­gung anzu­bieten, beispiels­weise über bei Mobil­funk-Netz­betrei­bern bestellte tempo­räre Basis­sta­tionen oder Termi­nals für Internet via Satellit, beispiels­weise von Star­link.

Roland Schmidt, der Orts­bür­ger­meister von Deusel­bach, ist inzwi­schen eben­falls sauer und skep­tisch geworden, ob das mit einer Wieder­her­stel­lung der ausge­fal­lenen Anschlüsse noch klappt, bislang werde man nur hinge­halten. Wegen des Rechts auf Breit­band-Internet hätten sich einige Bürger auch bereits an die Bundes­netz­agentur gewandt, doch auch das habe bislang eben­falls keinen Erfolg gebracht.

teltarif.de hat bei der net services GmbH & Co. KG ange­fragt und um eine Stel­lung­nahme sowie weitere tech­nische Details gebeten.

