Fake News: Warum Menschen ihnen so oft glauben

Pandemie, Krieg oder Wahlen: Jeden Tag erscheinen welt­weit Millionen neuer Videos, Artikel oder Posts im Netz und in Chat­gruppen, darunter auch viele Falsch­infor­mationen. Aus welchen Gründen fallen Menschen darauf herein?

Es ist eine Behaup­tung, die seit den vergan­genen Bundes­tags­wahlen durch soziale Netz­werken und private Messenger-Dienste geis­tert und auch aktuell noch geteilt wird: Angeb­lich wolle die dama­lige Kanz­ler­kan­didatin und heutige Außen­minis­terin Anna­lena Baer­bock den Deut­schen ihre Haus­tiere verbieten. Sie erwäge etwa eine CO2-Steuer auf Hund und Katze, um Emis­sionen zu redu­zieren.

Das ist Humbug - oder sach­licher: Fake News, also eine bewusst irre­füh­rende Behaup­tung, die gezielt verbreitet wird, um die Grünen-Poli­tikerin zu diskre­ditieren. In einem kürz­lich erschie­nenen Report des Think­tank Club of Rome bezeichnen die Autorinnen und Autoren die "kollek­tive Unfä­hig­keit, zwischen Fakten und Fiktion zu unter­scheiden", als "bedeu­tendste Heraus­for­derung unserer Tage".

Warum sind Fake News so erfolg­reich?

Faktenchecks würden weniger Menschen erreichen, weil sie nur selten empören oder aktivieren

Bild: picture alliance/dpa | Nicolas Armer In demo­kra­tischen Gesell­schaften seien Fehl- und Falsch­infor­mationen zumin­dest bis zu einem gewissen Grad durch die Massen­medien einge­dämmt worden, heißt es in dem Bericht "Earth for All". "Die sozialen Medien aber haben dieses Modell zertrüm­mert. Sie haben eine ganze Indus­trie der Falsch- und Desin­for­mationen entstehen lassen, was der Pola­risie­rung von Gesell­schaften und einem Vertrau­ens­ver­lust Vorschub leistet und dazu beiträgt, dass wir ange­sichts der kollek­tiven Heraus­for­derungen unfähig sind, zusam­men­zuar­beiten oder uns auch nur über Grund­tat­sachen zu verstän­digen."

Doch warum sind Fake News so erfolg­reich? "Der Grund, wieso Menschen Falsch­infor­mationen glauben, ist: weil sie ihnen gerne glauben wollen", sagt der Politik- und Daten­wis­sen­schaftler Josef Holn­burger (CeMAS). "Weil sie dadurch einen Schul­digen präsen­tiert bekommen, oder weil ihre eigene poli­tische Posi­tion ihrer Meinung nach die rich­tige ist." Dies gehe sogar so weit, dass einige Desin­for­mation häufig sogar dann teilen, wenn diese bereits wider­legt wurde.

Eine solche Desin­for­mation wird von etli­chen Nutze­rinnen und Nutzern im Netz sofort aufgriffen und disku­tiert. Im digi­talen Zeit­alter, in dem jeder und jede Gehör finden kann, haben es gesi­cherte Fakten dagegen wesent­lich schwerer, durch­zudringen. Grund hierfür seien unter anderem Empö­rung und Wut, sagt Holn­burger. "Nach­richten, die wütend machen, bringen Menschen eher dazu, sie weiter­zuleiten oder auf Social Media zu posten."

Fakten­checks errei­chen weniger Menschen

Menschen wollen etwas gegen die behaup­teten Miss­stände unter­nehmen und teilen derar­tige Nach­richten daher eher. Gesi­cherte Fakten oder Aufklä­rung über Desin­for­mation - soge­nannte Fakten­checks - hingegen errei­chen deut­lich weniger Menschen, weil sie nur selten jemanden empören oder akti­vieren. So einige psycho­logi­sche und algo­rith­mische Effekte böten eine Art Heim­vor­teil für Desin­for­mation, sagt Holn­burger.

Der Tech-Blogger Ben Thompson beschrieb das Phänomen vor einigen Jahren so: "Die Macht hat sich von der Ange­bots- auf die Nach­fra­geseite verla­gert." In anderen Worten: Ob eine Botschaft viele Leute erreicht, hängt nicht mehr davon ab, wer sie verbreitet, sondern wie viele Leute sie hören und weiter­leiten wollen.

Eine These, die der Medi­enkul­tur­wis­sen­schaftler Martin Doll bekräf­tigt: "Die tech­nischen Mecha­nismen von Social-Media-Platt­formen zeichnen sich dadurch aus, die Posts zu bevor­zugen, die am meisten Reak­tionen provo­zieren." Dies sorge für eine Verstär­kung des Nach­rich­ten­effekts - eben und gerade auch bei Falsch­infor­mationen.

Meist stecken Experten zufolge poli­tische oder wirt­schaft­liche Absichten dahinter. Aktu­elles Beispiel: Fakes über den Krieg in der Ukraine. "Hier ist der haupt­säch­liche Moti­vati­ons­hin­ter­grund oft eine Desta­bili­sie­rung - also Chaos, Miss­trauen und Ähnli­ches zu streuen", sagt Holn­burger. Manche der verbrei­teten Thesen wider­sprä­chen sich sogar. "Beispiels­weise haben wir gerade in der Anfangs­zeit des Krieges immer wieder die Desin­for­mation gesehen, dass Russ­land gar nicht in die Ukraine einmar­schiert sei. Gleich­zeitig hieß es aber auch, dass Russ­land guten Grund gehabt habe, einzu­mar­schieren."

Erhe­bung der Voda­fone-Stif­tung

Sinn und Zweck auch wider­sprüch­licher Fake News ist es, Nutzer mit so viel Falschem zu über­schütten, dass Wahr­heit und Fakten daneben fast verschwinden. "Man hat schließ­lich so viele alter­native Hypo­thesen, dass man anfängt, sie zu glauben", so Holn­burger. Zudem solle die Verläss­lich­keit etablierter Medien unter­graben werden.

Einer Erhe­bung der Voda­fone-Stif­tung aus dem Sommer 2021 zufolge sind vor allem Menschen der Gene­ration 50 plus dieje­nigen, die häufig Desin­for­mation sehen und teilen. Fragt man sie danach, wie oft sie Fake News begegnen, können sie das demnach oft nicht beant­worten. Unter anderem, weil sie das Gele­sene und Gese­hene nicht als Lüge wahr­nehmen, sondern als Infor­mation.

Deshalb ist es Fach­leuten zufolge wichtig, dass vor allem das private Umfeld - Freunde, Bekannte oder Arbeits­kol­legen - in solchen Fällen wider­spricht. "Oftmals glauben von Desin­for­mation betrof­fene Menschen, dass ihnen eine schwei­gende Mehr­heit zustimmt, oder dass das alle so glauben würden", erklärt Holn­burger.

Dieses Welt­bild müsse ins Wanken gebracht werden. "Das persön­liche Umfeld hat im Vergleich zu großen medialen Aufklä­rungs­kam­pagnen noch am ehesten Zugang." In diesem Zusam­men­hang hat dann auch die Arbeit von Fakten­che­ckern einen Nutzen. "Das sind genau die Platt­formen, die deren Umfeld auf Falsch­infor­mationen hinweist."

