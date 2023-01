WLAN im Flugzeug: Delta & T-Mobile starten Gratis-Zugang

Der Internet-Zugang im Flug­zeug gehört schon seit vielen Jahren zum Service vieler Flug­gesell­schaften. Bislang war die WLAN-Nutzung in luftiger Höhe in vielen Fällen ein teures Vergnügen. Zudem funk­tio­nierte die Technik bei Tests von teltarif.de in den vergan­genen Jahren oft nicht zuver­lässig oder über­haupt nicht. Jetzt dreht die erste Airline an der Preis­schraube - und zwar zugunsten der Kunden.

Wie das Online­magazin BGR berichtet, haben Delta Airlines und T-Mobile US bestä­tigt, den Internet-Zugang an Bord von Flug­zeugen ab 1. Februar kostenlos anzu­bieten. Bislang hatten die Kunden von T-Mobile bereits die Möglich­keit, kostenlos den WLAN-basierten Internet-Zugang bei Delta Airlines zu verwenden. Jetzt wird das Angebot auf alle Flug­gäste ausge­weitet - zumin­dest theo­retisch. Gratis-Internet bei Delta Airlines

Image licensed by Ingram Image, Logo: Delta Air Lines, Inc., Montage: teltarif.de Wer kostenlos im Flug­zeug surfen möchte, muss nämlich SkyMiles-Mitglied bei Delta Airlines sein. Die Regis­trie­rung ist kostenlos und unver­bind­lich - ähnlich der Anmel­dung beim Miles-&-More-Programm der Luft­hansa. Nicht bekannt ist, ob der Online-Zugang an Bord von Flug­zeugen der Delta Airlines ohne SkyMiles-Mitglied­schaft künftig gar nicht mehr möglich sein wird oder weiterhin gegen Extra-Gebühren gebucht werden kann.

Start mit Inlands­flügen in den USA

Zum Start am 1. Februar will Delta Airlines den kosten­losen Internet-Zugang im Flug­zeug auf ausge­wählten Inlands­flügen anbieten. Bis zum Jahres­ende wird der Dienst auf rund 700 Flug­ver­bin­dungen in den Verei­nigten Staaten ausge­weitet. Im kommenden Jahr soll der kosten­lose Internet-Zugang auch auf Auslands­flügen offe­riert werden. Geplant ist das Gratis-Angebot sowohl für regio­nale Verbin­dungen in Nord­ame­rika als auch für Inter­kon­tinen­tal­ver­bin­dungen.

Mike Sievert, der CEO von T-Mobile, erklärte dem Bericht zufolge, der Netz­betreiber sei der Ansicht, dass es einfach und unter­bre­chungs­frei möglich sein sollte, auf Reisen in Verbin­dung zu bleiben. "T-Mobile-Kunden erhalten bereits kosten­loses Wi-Fi während des Fluges, und jetzt arbeiten wir mit Delta zusammen, um dieses Erlebnis allen SkyMiles-Mitglie­dern zu ermög­lichen." Delta-CEO Ed Bastian ergänzt, sein Unter­nehmen wolle "in der Branche führend" sein, wenn es darum geht, an Bord den glei­chen Komfort wie im heimi­schen Wohn­zimmer anzu­bieten.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, dass auch der 5G-Zugang im Flug­zeug bald möglich sein wird.