"Dein Deutschlandticket": App für 49-Euro-Ticket vorgestellt

Ab 1. Mai kann das viel disku­tierte 49-Euro-Ticket genutzt werden. Der Vorver­kauf startet am 3. April. Die Mobi­lity inside Holding GmbH & Co. KG hat jetzt die App "Dein Deutsch­land­ticket" vorge­stellt, die in den nächsten Wochen veröf­fent­licht werden soll. Die Anwen­dung wird kostenlos im Google Play Store und im AppStore von Apple erhält­lich sein und die Buchung und Verwal­tung des 49-Euro-Tickets ermög­lichen.

Das Deutsch­land­ticket wird parallel über die Apps der regio­nalen Verkehrs­ver­bünde und im DB Navi­gator vertrieben. Darüber hinaus soll die "ÖPNV-Flat­rate" auch als Chip­karte und in ausge­druckter Form ange­boten werden. Es handelt sich in allen Fällen um ein Abon­nement, das mit dem bekannten Monats­preis von 49 Euro zu Buche schlägt. Das Abo kann aber monat­lich gekün­digt werden. Neue App fürs Deutschlandticket

Quelle: dein-deutschlandticket.de, Screenshot: teltarif.de Wer die bundes­weit einheit­liche App "Dein Deutsch­land­ticket" verwendet, soll die Monats­karte laut Mobi­lity inside "mit wenigen Klicks" abon­nieren und auch wieder kündigen können. Die App wurde von verschie­denen ÖPNV-Gesell­schaften ins Leben gerufen. Das Angebot ist aller­dings nicht exklusiv. Wie berichtet, wurde schon Ende Januar eine weitere Deutsch­land­ticket-App vorge­stellt, die von der Leip­ziger Transdev Vertrieb GmbH entwi­ckelt und bereits veröf­fent­licht wurde.

Das bietet "Dein Deutsch­land­ticket"

Über die Buchung und Kündi­gung des 49-Euro-Tickets hinaus soll die neue App "Dein Deutsch­land­ticket" eine bundes­weite Fahr­plan­aus­kunft bieten, bei der auch der Fern­ver­kehr berück­sich­tigt wird. Darüber hinaus sollen Anwender direkten Zugriff auf Bike-, Scooter- und Car-Sharing-Ange­bote erhalten. Der Anspruch des Heraus­gebers ist, es Kunden zu ermög­lichen, ihre gesamte Mobi­lität über "Dein Deutsch­land­ticket" abzu­wickeln.

Ange­kün­digt wurde zudem bereits eine Aktion. Wer das Deutsch­land­ticket im Mai oder Juni über die App bucht und sich zusätz­lich als Neukunde bei "Call a Bike" regis­triert, erhält einen Gutschein über 10 Euro. Dieser wird nicht auf das Deutsch­land­ticket ange­rechnet, kann aber in Verbin­dung mit dem Fahrrad-Verlei­han­gebot der Bahn genutzt werden.

Auf der Webseite zur App können sich Inter­essenten für einen News­letter regis­trieren. Dieser soll unter anderem darüber infor­mieren, wenn "Dein Deutsch­land­ticket" tatsäch­lich zum Down­load bereit­steht. Die Bezah­lung der Fahr­karte soll über das SEPA-Last­schrift­ver­fahren erfolgen. Weitere Zahlungs­mittel wie Google Pay, Apple Pay, PayPal und/oder Kredit­karten sind zunächst nicht vorge­sehen.