Deezer liefert Musik für Streamingdienst von Sonos

Der Musik-Strea­ming­dienst Deezer kündigte am vergan­genen Donnerstag, 16. Februar, eine lang­fris­tige Part­ner­schaft mit dem Hard­ware-Hersteller Sonos an und will künftig dessen eigenen Strea­ming­dienst, Sonos Radio und dessen Abon­nen­ten­ser­vice Sonos Radio HD, einen kura­tierten Musik­katalog bereit­stellen. Unter der Marke Sonos Radio gibt es diverse Nonstop-Musik­chan­nels aus unter­schied­lichen Genres für Kunden von Sonos-Produkten wie den Multi­room-Laut­spre­cher­sys­temen.

Die Zusam­men­arbeit stehe im Einklang mit der Stra­tegie von Deezer, sich auf eine part­ner­schaft­liche Expan­sion zu konzen­trieren, um Wachs­tums­mög­lich­keiten in den USA und anderen Märkten welt­weit zu schaffen, teilt das Unter­nehmen mit.

Ab April Inhalte für Sonos-Dienste

Deezer liefert Musikkatalog für Sonos Radio

Foto: Sonos Ab April 2023 wolle Deezer die wich­tigsten Funk­tionen für Sonos Radio und Sonos Radio HD bereit­stellen. Dazu gehören ein Katalog mit 90 Millionen Titeln, Meta­daten, Lizen­zie­rung, Repor­ting und Royalty Manage­ment, Busi­ness Intel­ligence und Daten sowie eine stra­tegi­sche Zusam­men­arbeit für Wachstum und Mone­tari­sie­rung des Dienstes.

Deezer und Sonos wollen ihre Dienste in 16 Ländern welt­weit anbieten, darunter neben Deutsch­land auch in Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Kanada und den USA. Darüber hinaus will Deezer laut eigenen Angaben die konti­nuier­liche Inno­vation unter­stützen, um die Sonos-Ange­bote weiter­zuent­wickeln und auszu­bauen sowie neue Wege finden, um Hörern auf der ganzen Welt einen einfa­chen Zugang zu neuer Musik zu bieten und ihren Tag mit dem passenden Sound­track zu begleiten.

Das neue Abkommen sei Teil der Stra­tegie von Deezer. Mit Inno­vationen und Funk­tionen sowie einer redak­tio­nellen und Musik-indus­tri­ellen Exper­tise stelle der Strea­ming­dienst Part­ner­schaften in den Mittel­punkt seiner Markt­expan­sions­stra­tegie und unter­stützt welt­weit nun schon mehr als 45 Partner und 80 Hard­ware-Inte­gra­tionen.

Deezer arbeitet seit Jahren mit Sonos als wich­tigem Inno­vati­ons­partner zusammen. Beide haben bereits gemeinsam ein frühes HiFi-Angebot auf den Markt gebracht und bieten seit neuestem eine naht­lose Inte­gra­tion mit der Sprach­steue­rung Sonos Voice Control an. Die Deezer-Dienste auf Sonos umfassten eine einfach zu bedie­nende Benut­zer­ober­fläche mit Funk­tionen wie Flow, einer KI-basierten Empfeh­lungs­maschine, die es den Hörern ermög­licht, Musik basie­rend auf ihrer Stim­mung auszu­wählen.

Im vergan­genen Sommer hatte Sonos per Soft­ware-Update diverse Neue­rungen präsen­tiert.