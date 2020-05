Deezer HiFi: Musik-Flat in CD-Qualität für unter 15 Euro

Deezer bietet seine Musik-Flat­rate auch mit HiFi-Option an. Damit soll CD-Qualität erreicht werden. Jetzt wurde die monat­liche Grund­ge­bühr um 5 Euro gesenkt.

Deezer HiFi günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: deezer.com Wenn es um Musik-Strea­ming geht, buhlen mitt­ler­weile zahl­reiche Anbieter um die Gunst der Kunden. Die Ange­bote von Spotify, Apple Music oder Amazon Music sind auf den ersten Blick recht ähnlich. Im Detail gibt es aber doch Unter­schiede. So bietet Spotify auch Podcasts an, Apple reichert seine Musik-App mit Beats 1, einem eigenen Radio­pro­gramm, an. Bei Amazon Music gibt es Audio-Strea­ming von Fußball-Bundes­liga, DFB-Pokal und UEFA Cham­pions League.

Eher die Ausnahme sind Musik-Flat­rates mit verlust­freiem Strea­ming, also Ange­bote, die echte HiFi-Qualität bieten. Tidal war Vorreiter und bietet sein HiFi-Abon­ne­ment weiterhin für 19,99 Euro an. Das war auch der bishe­rige Preis von Deezer HiFi. Jetzt hat der aus Frank­reich stam­mende Musik­strea­ming-Provider die Kondi­tionen deut­lich verbes­sert: Der HiFi-Tarif ist jetzt schon für 14,99 Euro zu bekommen.

Mit dem neuen Preis greift Deezer die Mitbe­werber für Musik-Flat­rates mit Strea­ming in HiFi-Qualität an. Tidal hält bislang am 19,99-Euro-Tarif fest, und bei Qobuz haben Kunden die Wahl zwischen einem HiFi-Abon­ne­ment, das nach Anbieter-Angaben CD-Qualität (FLAC 16 Bit / 44,1 kHz) bietet und 19,99 Euro pro Monat kostet und einem "Studio"-Abo, das sogar mit 24,99 Euro monat­lich zu Buche schlägt (FLAC 24 Bit / bis zu 192 kHz).

Das bietet Deezer HiFi

Screenshot: teltarif.de, Quelle: deezer.com Das jetzt im Preis gesenkte Deezer-HiFi-Abon­ne­ment bietet nach Angaben des Anbie­ters Strea­ming mit den glei­chen Para­me­tern wie beim HiFi-Abo von Qobuz (FLAC 16 Bit / 44,1 kHz), ist aber deut­lich güns­tiger. Das gilt selbst unter Berück­sich­ti­gung der Jahres-Tarife von Qobuz für 199,99 Euro, was einem rech­ne­ri­schen Monats­preis von 16,66 Euro entspricht.

Bei Deezer binden sich die Kunden nur für jeweils einen Monat. Vor dem kosten­pflich­tigen Abon­ne­ment kann der Dienst einen Monat lang kostenlos getestet werden. Der Gratis-Test gilt aller­dings nur für Neukunden, die noch kein Test- oder Akti­ons­an­gebot ange­nommen haben. Auch bei Inter­es­senten, die vom Stan­dard-Preis­mo­dell für 9,99 Euro im Monat auf die HiFi-Option wech­seln, wird der Grund­preis sofort berechnet. Auf seiner Webseite weist Deezer die Geräte aus, die für das HiFi-Strea­ming geeignet sind.

Eine Über­sicht zu den wich­tigsten Musik-Strea­ming­diensten haben wir in einem Ratgeber zusam­men­ge­fasst.