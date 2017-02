Günstige DECT-Telefone mit drei Mobilteilen

Schnurlose DECT-Telefone sind oft nur mit einem oder zwei Mobilteilen erhältlich. Doch wer in einer großen Wohnung oder einem Haus mit mehreren Personen wohnt, weiß drei oder mehr Mobilteile zu schätzen - insbesondere wenn einige Mitbewohner gerne längere Gespräche führen. Natürlich sind mehrere Mobilteile auch dann praktisch, wenn ein Haus drei Etagen hat. So kann der Nutzer die Mobilteile über die Etagen verteilen und schnell reagieren, wenn ein Anruf eingeht. Dementsprechend müssen die Interessenten bei drei Mobilteilen zum Teil auch tiefer in die Tasche fassen. Doch die Anzahl der Bundles mit mehr als zwei Mobilteilen für unter 100 Euro ist überschaubar. Wir stellen Ihnen im Folgenden neun DECT-Telefone mit drei Mobilteilen vor. In der Regel bieten die Mobilteile aller Hersteller eine maximale Entfernung zur Basis von 300 Meter (außen) und 50 Meter (innen).

