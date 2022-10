DE-CIX: Neuer Internetknoten in Leipzig startet

Der DE-CIX in Frank­furt ist als einer der welt­weit wichigsten Internet-Knoten­punkte bekannt geworden. Ein neuer Knoten­punkt in Leipzig bringt nun noch eine schnel­lere Inter­net­anbin­dung für Mittel­deutsch­land.

Der erste regio­nale Inter­net­knoten für die Bundes­länder Bran­den­burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag in Leipzig in Betrieb genommen worden. Der DE-CIX Leipzig sei in das welt­weit größte neutrale Inter­con­nec­tion-Ökosystem einge­bunden und verbinde mehr als 2500 Netz­betreiber, Internet Service Provider, Content-Anbieter und Firmen­netze aus mehr als 100 Ländern mitein­ander, wie der ostdeut­sche Glas­faser­netz­betreiber Envia Tel mitteilte. Am neuen Inter­net­knoten können sich Unter­nehmen aus den vier Bundes­län­dern nun direkt mitein­ander vernetzen und Daten auf kürzestem Weg austau­schen.

Für Unter­nehmen und private Nutzer aus der Region bedeutet die Vernet­zung mit dem DE-CIX Leipzig eine noch schnel­lere Anbin­dung an die welt­weiten Daten­netze. Davon profi­tieren insbe­son­dere digi­tale Anwen­dungen wie Cloud-Compu­ting, Video­kon­ferenzen, Strea­ming-Dienste oder die smarte Vernet­zung von Maschinen und Produk­tions­abläufen.

Direkte Anbin­dung für nied­rigere Latenz

"Wirt­schaft, Wissen­schaft und öffent­liche Verwal­tung profi­tieren von einem schnel­leren Daten­aus­tausch und einem stabilen Netz. Moderne digi­tale Infra­struktur ist daher ein wich­tiger Wett­bewerbs­faktor für weitere Inves­titionen und Ansied­lungen", sagte Sach­sens Minis­ter­prä­sident Michael Kret­schmer laut Mittei­lung. Durch den ersten eigenen Inter­net­knoten in Leipzig eröff­neten sich neue Chancen und Entwick­lungs­mög­lich­keiten, auch für den Struk­tur­wandel im mittel­deut­schen und Lausitzer Revier, betonte der CDU-Poli­tiker.

"Damit aktu­elle Dienste wie Video­kon­ferenzen oder auch das Streamen von Filmen in hohen Auflö­sungen wie HD, 4K oder 8K unter­bre­chungs­frei funk­tio­nieren, ist Daten­aus­tausch in Echt­zeit notwendig", erklärte Thomas King, Tech­nik­vor­stand bei DE-CIX. Beson­ders wichtig sei es bei kriti­schen Zukunfts­themen wie dem auto­nomen Fahren oder der Tele­medizin. Hier dürften Verzö­gerungen bei der Daten­über­tra­gung nur im einstel­ligen Milli­sekun­den­bereich liegen.

In den kommenden Wochen erfolgen am DE-CIX Leipzig die letzten tech­nischen Vorbe­rei­tungen, ehe er ans Netz geht. Bestel­lungen seien ab sofort möglich, sagte eine Spre­cherin.

