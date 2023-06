DB Navigator: Neue App im November & neue Fahrradtickets

Neuer DB Navigator kommt im November

Bild: DB AG / Max Lautenschläger Die Deut­sche Bahn wird die Fahr­gast­infor­mationen mit einem umfang­rei­chen Update der App DB Navi­gator ab November neu aufstellen.

Bereits jetzt kann die neue Anwen­dung mit dem Projekt­namen "Next DB Navi­gator" in den App-Stores herun­ter­geladen und getestet werden. Derzeit geben so gut 200.000 Nutze­rinnen und Nutzer bereits ihr Feed­back, wie Stefanie Berk, Vorständin für Marke­ting und Vertrieb bei DB Fern­ver­kehr, mitteilte.

Fahr­rad­tickets auch im Fern­ver­kehr noch nach­träg­lich zubu­chen

Bild: DB AG / Max Lautenschläger Die neue App soll den Reisenden vor allem mehr Über­blick bieten. Unter anderem sollen sie künftig sofort sehen können, wenn aufgrund einer Verspä­tung oder eines Ausfalls die Zugbin­dung ihres Tickets aufge­hoben wurde. Außerdem soll es künftig möglich sein, Fahr­rad­tickets auch im Fern­ver­kehr noch nach­träg­lich zuzu­buchen. Aktuell müssen Fahr­rad­tickets beim Online-Kauf gemeinsam mit dem eigent­lichen Fahr­schein für den Fern­ver­kehr gekauft werden. Darüber hinaus sollen erst­mals Fahr­karten für Hunde als Online-Tickets buchbar werden.

Auch die Anzeige der Wagen­rei­hung sei in der neuen App intui­tiver zu finden. Berk betonte, dass eine falsche Anzeige der Wagen­rei­hung inzwi­schen nur noch bei einem Prozent der Verbin­dungen vorkomme.

Der aktu­elle DB Navi­gator ist seit 2009 online. Laut Bahn wurde er 60 Millionen Mal herun­ter­geladen. Im Jahr 2022 wurden demnach 90 Millionen Tickets über die App gebucht.

Beim Update der App im November müssen die Nutze­rinnen und Nutzer nichts machen, die Anwen­dung aktua­lisiert sich auto­matisch auf Smart­phones und Tablets.

Nicht jedes Deutschland­ticket kann von jedem Lese­gerät eines Kontrol­leurs einge­lesen werden. Auch mehrere Wochen nach dem Start kommt es zu Problemen.