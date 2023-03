Fast Channels: DAZN-Frauensport und Netzkino bei Zattoo

Im Hype um neue Fast Chan­nels dreht der Sportstreamer DAZN jetzt so richtig auf und startet seinen dritten, linearen Gratis-Kanal. Und auch Netz­kino geht mit einem linearen Angebot an den Start.

Der Hype um soge­nannte "Fast Chan­nels" setzt sich fort. Ganz vorn ist der Sportstreamer DAZN, der nun seinen dritten, kosten­losen und werbe­finan­zierten Kanal startet. Pünkt­lich zum Start der Endphase zur UEFA Women's Cham­pions League startet DAZN RISE, der erste eigen­stän­dige Sender für Frau­ensport in Deutsch­land und Öster­reich.

Zahl­reiche Frau­ensport-Events bei DAZN RISE

DAZN RISE bietet Frauensport

Bildquelle: DAZN Das neue Angebot geht am 16. März 2023 auf Sendung und macht sich laut Eigen­dar­stel­lung zwei starke Trends zunutze: das expo­nen­tielle Zuschau­erwachstum im Frau­ensport und die stei­gende Akzep­tanz von kosten­losen Strea­ming-Kanälen. Alle Fans können kostenlos auf DAZN RISE zugreifen, zunächst über Samsung TV Plus und waipu.tv, weitere Platt­formen wie zum Beispiel LG oder Cliq sollen in Kürze folgen. Dort können sie eine Auswahl an Live-Spielen und High­lights aus dem Frau­enfuß­ball der UEFA Women' Cham­pions League, der spani­schen LaLiga Femi­nina, der fran­zösi­schen Arkema D1 und ab September der deut­schen Frauen-Bundes­liga sehen.

Darüber hinaus zeigt DAZN RISE Hand­ball aus der EHF Cham­pions League und EHF European League, Feld­hockey, Basket­ball, die LPGA-Tour im Golf oder auch Formate und Doku­men­tationen wie "The Spark within", eine acti­onge­ladene Red Bull Doku­men­tation in voller Länge über die Snow­board-Olym­pia­sie­gerin und Welt­meis­terin Anna Gasser.

Die ersten große Live-High­lights auf DAZN RISE werden die UEFA Women's Cham­pions League-Vier­tel­final­par­tien des FC Bayern München gegen den FC Arsenal (21. und 29. März) und Paris Saint-Germain gegen den VfL Wolfs­burg (22. und 30. März) sein.

Zattoo startet Fast Channel mit Netz­kino

Unter­dessen startet der TV-Strea­ming-Anbieter Zattoo seinen ersten eigenen Fast Channel. Mit Netz­kino kommen ab sofort ausge­wählte On-Demand-Titel direkt als Live-Stream zu den Nutzern. Neben den bereits im Angebot verfüg­baren Fast Chan­nels wedo movies, wedo big stories und Beauty TV baut Zattoo damit sein Angebot werbe­finan­zierter Inhalte für spezi­elle Ziel­gruppen weiter aus.

Netz­kino bietet mit dem neuen Kanal bei Zattoo ab sofort auch linear Unter­hal­tung mit Spiel­filmen aus den Genres Romance, Comedy, Action, Thriller und Horror. Dazu greift Zattoo auf bereits verfüg­bare Inhalte aus dem On Demand-Angebot von Netz­kino zurück.

Nutzer von Zattoo finden den neuen Sender ab sofort in ihrer Sender­über­sicht und können diesen auf Wunsch auch als Favorit in ihre persön­liche Sender­liste hinzu­fügen. Zudem können die Inhalte jeder­zeit pausiert, von vorne gestartet, aufge­nommen oder sieben Tage rück­wir­kend geschaut werden. Der Sender steht allen Abon­nenten sowie Nutzern des werbe­finan­zierten Free-Modells in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz zur Verfü­gung.

Mit den von Netz­kino zur Verfü­gung gestellten Titeln über­nimmt Zattoo die Programm­erstel­lung des neuen Fast Chan­nels. Dabei werden Werbe­pausen zwischen den Inhalten oder während einer laufenden Sendung geschaltet. Die Vermark­tung der Werbe­plätze über­nimmt Zattoo eben­falls selbst und greift dazu auf die eigene Dynamic-Ad-Substi­tution-Tech­nologie zurück. Diese ermög­licht es, Werbung ziel­grup­pen­spe­zifisch auszu­spielen.

Zattoo plant weitere 30 Fast Chan­nels

"Wir bei Zattoo fokus­sieren uns in 2023 auf den Ausbau von Fast Chan­nels und planen, rund 30 weitere Sender in das eigene Programm aufzu­nehmen. Damit erwei­tern wir das Gesamt­port­folio um eine große inhalt­liche Themen­viel­falt und bieten Werbe­kunden inter­essante, zusätz­liche Werbe­fläche im Umfeld einer sehr strea­min­gaf­finen Ziel­gruppe", sagt Oliver Knapp­mann, Chief Adver­tising Officer bei Zattoo. "In Summe erwarten wir bei den monat­lich buch­baren Video-Inven­taren auf Connected-TVs (CTV) einen Netto-Zuwachs in drei­stel­liger Millio­nen­höhe."

