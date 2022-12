Offiziell: DAZN zeigt bis 2027 die UEFA Champions League

DAZN bestätigt neuen Vertrag mit UEFA

Screenshot: teltarif.de, Quelle/Logo: dazn.com, Montage: teltarif.de Wie berichtet, werden Amazon Prime Video und DAZN bis 2027 weiterhin die Spiele der UEFA Cham­pions League in Deutsch­land über­tragen. Das hat nach Amazon nun auch DAZN offi­ziell bestä­tigt. Das ZDF zeigt laut Medi­enbe­richten Zusam­men­fas­sungen und das jewei­lige Endspiel im Free-TV. Der Pay-TV-Veran­stalter Sky, der die Königs­klasse des euro­päi­schen Vereins­fuß­balls schon seit der Saison 2021/22 nicht mehr über­trägt, geht erneut leer aus.

Das Magazin Digi­tal­fern­sehen zitiert einen Sky-Spre­cher mit den Worten: "Bei allem Inter­esse sind wir mit einer ökono­misch klaren und verant­wor­tungs­bewussten Sicht auf den Wert von Sport­rechten in den Prozess gegangen und waren deshalb auch im Sinne unserer Kunden nicht bereit, über den Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinaus­zugehen." Das heißt mit anderen Worten: Sky waren die finan­ziellen Forde­rungen der UEFA zu hoch.

Alice Mascia: "Cham­pions League für Fans noch span­nender"

Screenshot: teltarif.de, Quelle/Logo: dazn.com, Montage: teltarif.de Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Verlän­gerung unserer Part­ner­schaft mit der UEFA. Die UEFA Cham­pions League ist einer der wich­tigsten Sport-Wett­bewerben der Welt. Das neue Format macht sie für Fans noch span­nender und unter­halt­samer. Deshalb sind wir stolz und glück­lich, lang­fristig die Heimat des pres­tige­träch­tigsten Klub­wett­bewerbs in Europa zu bleiben und ihn allen Fans in Deutsch­land präsen­tieren zu können."

Mascia deutet dabei an, dass in der Cham­pions League ab der Saison 2024/25 die Zahl der zuge­las­senen Mann­schaften von 32 auf 36 erhöht wird und auch ein neuer Spiele­modus zum Einsatz kommt. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Begeg­nungen. DAZN wird ab der Saison 2024/25 pro Saison 65 Partien mehr als derzeit über­tragen. Drei von vier Spielen deut­scher Teams laufen beim Strea­ming­dienst, der insge­samt 186 von 203 mögli­chen Begeg­nungen in jeder Saison zeigen wird.

Preis-Aktion bis Jahres­ende

Anläss­lich der Verlän­gerung der Zusam­men­arbeit mit der UEFA hat DAZN eine Preis­aktion gestartet: Wer sich bis zum 31. Dezember für ein Jahres-Abon­nement entscheidet, bekommt den Zugang zum Strea­ming­dienst für monat­lich 19,99 Euro. Wer schnell ist, kann sich das Jahres-Abo aber sogar fast zum alten Preis sichern.