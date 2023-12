DAZN: Kunden drohen offenbar neue Restriktionen

DAZN will offenbar die Anzahl von beim Strea­ming­dienst regis­trierten Geräten weiter beschränken.

Der Sport-Strea­ming­dienst DAZN bereitet offenbar neue Einschrän­kungen in seinen Nutzungs­bestim­mungen vor. Wie aus der Webseite des Unter­neh­mens hervor­geht, sind künftig in allen Abon­nement-Modellen nur noch maximal drei parallel ange­mel­dete Strea­ming-Geräte vorge­sehen. Auch die Möglich­keit, zwei Streams parallel zu nutzen, würde demnach entfallen.

Der Hinter­grund dieser Maßnahmen dürfte klar sind: DAZN will auf diesem Weg verhin­dern, dass sich zwei oder noch mehr Personen ein Abon­nement teilen, um Geld zu sparen. Diese Entwick­lung könnte sich in den vergan­genen Monaten verschärft haben, zumal der Strea­ming­dienst die Kosten für die legale Nutzung seiner Inhalte immer weiter erhöht. Neuer Ärger für DAZN-Kunden?

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazngroup.com

Schon lange Expe­rimente mit unter­schied­lichen AGB

Schon seit geraumer Zeit expe­rimen­tiert DAZN mit verschie­denen Nutzungs­bestim­mungen. So hatte das Unter­nehmen im Früh­jahr 2022 ein Limit von vier ange­mel­deten Geräten fest­gelegt, später waren wieder fünf Geräte möglich. Irgend­wann war die Anzahl schließ­lich abhängig vom gewählten Abo-Paket.

Einige Kunden wurden darüber hinaus aus ihren Accounts ausge­loggt, weil angeb­lich "ein Nutzungs­ver­halten fest­gestellt wurde", das nicht mit den AGB des Strea­ming­dienstes über­ein­stimmt. Nun drohen neue Restrik­tionen, um das Teilen von Accounts zu verhin­dern. Damit befindet sich DAZN in promi­nenter Gesell­schaft, denn auch andere Strea­ming­dienste - etwa Netflix - gehen verstärkt gegen die Mitnut­zung von Accounts durch haus­halts­fremde Personen vor. Nur noch drei Geräte und keine Parallelstreams

Quelle: dazn.com, Screenshot: teltarif.de

Was passiert mit Bestands­kunden?

Von den nun drohenden Restrik­tionen sind vor allem Kunden im Tarif DAZN Unli­mited betroffen. In den "klei­neren" Abos waren schon in der Vergan­gen­heit nur maximal drei ange­mel­dete Geräte möglich und paral­lele Streams ausge­schlossen. DAZN Unli­mited ist das teuerste, aber vermut­lich auch das belieb­teste Abo des Sport-Strea­mers. Nur in diesem Preis­modell ist beispiels­weise die Über­tra­gung von Spielen der Fußball-Bundes­liga und der UEFA Cham­pions League enthalten.

Bei einem inner­halb der teltarif.de-Redak­tion genutzten DAZN Unli­mited Account werden derzeit noch die bisher gültigen Beschrän­kungen (bis zu sechs Geräte, bis zu zwei paral­lele Streams) ange­zeigt. Denkbar wäre, dass die Verschlech­terung im ersten Schritt für Neukunden einge­führt werden und Bestands­kunden erst bei einer Vertrags­ver­län­gerung treffen.

