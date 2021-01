Mit den Bayern: DAZN überträgt die FIFA-Klub-WM

DAZN zeigt die nachgeholte Klub-WM 2020

Foto: Telekom Am 4. Februar 2021 startet die aus dem vergan­genen Jahr verscho­bene FIFA-Klub-Welt­meis­ter­schaft 2020, die offi­zielle Welt­meis­ter­schaft für Fußball-Vereins­mann­schaften, bei der unter die Sieger der sechs konti­nen­talen Meis­ter­wett­bewerbe im Vereins­fuß­ball gegen­ein­ander antreten. Das Turnier wird erneut in Katar ausge­tragen. Auch die FIFA-Klub-Welt­meis­ter­schaft 2021 musste bereits verlegt werden und soll nach aktu­ellem Stand im Dezember in Japan ausge­tragen werden.

DAZN sichert sich Über­tra­gungs­rechte

Foto: Telekom Kurz vor Beginn des Turniers hat sich DAZN die Über­trra­guns­grechte für Deutsch­land gesi­chert. Wenn am 8. Februar um 19 Uhr der FC Bayern München in die Klub-WM einsteigt, über­trägt der Sportstreamer die Halb­final­partie entweder gegen Al-Duhail SC oder Al Ahly Sports Club live. Ebenso können alle Fans ein mögli­ches Finale oder Spiel um Platz drei mit Betei­ligung der Bayern am Donnerstag, 11. Februar, live auf DAZN erleben.

Am 7. Februar um 19 Uhr steigt DAZN mit dem ersten Halb­finale zwischen dem Sieger der CONMEBOL Liber­tadores und dem Sieger der Vorrun­den­partie zwischen UANL Tigres (Mexiko) und Ulsan Hyundai (Südkorea) in den Wett­bewerb ein.

Der Sieger der südame­rika­nischen CONMEBOL Liber­tadores wird erst im Finale am 30. Januar 2021 zwischen den brasi­lia­nischen Teams Palmeiras São Paulo und FC Santos ermit­telt, welches DAZN eben­falls live über­tragen wird.

Vier Spiele des FC Bayern München in nur elf Tagen live auf DAZN

Neben den Spielen des Cham­pions-League-Siegers bei der FIFA Klub-WM über­trägt DAZN auch die Bundes­liga­par­tien der Bayern bei Hertha BSC am 5. Februar und gegen Arminia Biele­feld am 15. Februar live. So können Bayern-Fans in nur elf Tagen ganze vier Spiele ihres Lieb­lings­klubs live auf DAZN sehen.

Während Fußball­fans bei DAZN auf attrak­tive Wett­bewerbe wie den DFB-Pokal verzichten müssen, zeigt die Sportstreamer ab der kommenden Saison 2021/22 die Cham­pions-League und schon jetzt ausge­wählte Bundes­liga-Partien.