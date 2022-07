DAZN: So teuer wird der Streamer für Bestandskunden

Es war zu befürchten, jetzt ist es fix: Der Sportstreamer DAZN erhöht seine Preise auch für Bestands­kunden deut­lich. Wie der Focus und die Deut­sche Presse Agentur (dpa) einstimmig berichten, sollen ab heute entspre­chende Mittei­lungen an den Teil der Kund­schaft gehen, der derzeit noch ein güns­tigeres Abon­nement hat. Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die Preise bei DAZN zum 1. August noch mal ändern sollen. Der Streamer gibt in seinem FAQ-Bereich diesbezüg­lich an, spätes­tens 30 Tage im Voraus über die neuen Gebühren zu infor­mieren.

Preis­erhö­hungen sorgten für Kritik

DAZN wird nun für Bestandskunden deutlich teurer

Foto: DAZN, Screenshot: teltarif.de Bereits im Januar hatte DAZN viel Kritik einste­cken müssen, als der Streamer die Kosten für Neukunden verdop­pelte. Nun gilt auch für Bestands­kunden: Die Kosten für ein Monats­abon­nement erhöhen sich stark, sie verdop­peln sich von 14,99 auf 29,99 Euro. Das insge­samt güns­tigere Angebot erhalten DAZN-Kunden, wenn sie das Jahresabo vorab bezahlen. Dann werden 274,99 Euro fällig (rech­nerisch 24,99 Euro monat­lich). Eine offi­zielle Bestä­tigung von DAZN, dass diese Preise ab 1. August auch für Bestands­kunden gelten, gibt es bisher nicht.

DAZN auf Expan­sions­kurs

DAZN hatte im Früh­jahr die Preis­erhö­hungen mit seinem Expan­sions­kurs begründet. Der Strea­ming­dienst hatte zuletzt massiv inves­tiert und Konkur­renten beim Wett­bieten um die Medi­enrechte der Deut­schen Fußball Liga und der UEFA ausge­sto­chen. Zur Begrün­dung des enormen Preis­anstiegs hieß es im Januar: "Damit wird die Sport-Platt­form der Qualität und der Wertig­keit ihres seit Saison­beginn stark erwei­terten Ange­bots gerecht und posi­tio­niert sich mit einem ange­mes­senen Preis im Markt­gefüge."

Auch in dieser Saison kann der Strea­ming-Anbieter die Partien der Fußball-Bundes­liga am Frei­tag­abend und am Sonn­tag­nach­mittag live zeigen. Außerdem gehören fast alle Spiele der Cham­pions League mit den fünf deut­schen Mann­schaften zum Angebot.

Von 9,99 Euro auf 29,99 Euro

Seit August 2016 ist DAZN in Deutsch­land aktiv. Anfangs kostete das Monats­abon­nement nur 9,99 Euro. Zuletzt hatte der Internet-Sport­sender zur Spiel­zeit 2021/22 den Preis von 11,99 auf 14,99 Euro erhöht. Zum Paket des Pay-Anbie­ters gehören nach eigenen Angaben in Deutsch­land 8000 Live-Sport-Events pro Jahr.

DAZN bietet Fußball­spiele künftig in Full-HD an.