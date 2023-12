DAZN kostenlos: Jetzt auch Gratis-Inhalte über die App

Beim Sport­strea­ming-Anbieter DAZN gibt es ab sofort eine Option, ausge­wählte Inhalte auch auf den eigenen Platt­formen kostenlos zu sehen. Bisher gab es diese Gratis-Inhalte nur in Fast Chan­nels auf Platt­formen Dritter sowie durch Koope­rationen auf Free-TV-Sendern. Jetzt bietet der Strea­ming­dienst eine Auswahl an kosten­losem Top-Sport auch in der DAZN-App an - neben Abruf- auch Live-Inhalte.

Diese Gratis-Inhalte gibt es ab sofort in der DAZN-App

DAZN bietet jetzt auch Gratis-Inhalte über die App

Quelle: DAZN, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Der Sport­streamer bietet über seine App unter anderem eine Auswahl an inter­natio­nalem Fußball live - etwa Spiele aus der Serie A (Italien), LaLiga (Spanien) oder Ligue 1 (Frank­reich). Darüber hinaus gibt es High­lights aus der UEFA Cham­pions League oder dem DFB-Pokal direkt nach Abpfiff, Frau­ensport inklu­sive der UEFA Women's Cham­pions League und der Frauen-Bundes­liga sowie Sport-Doku­men­tationen aus der ganzen Welt.

Es handelt sich dabei aber kaum um neuen Gratis-Content, denn fast alle Inhalte gibt es schon jetzt auch kostenlos in den Fast Chan­nels wie DAZN FAST, DAZN FAST+ oder DAZN RISE zu sehen. Vorteil: Hierfür ist nicht länger die Appli­kation eines Dritt­anbie­ters wie waipu.tv oder ein Smart-TV von Samsung nötig, sondern man bekommt die Events auch direkt über die DAZN-App. Alle Gratis-Inhalte sind parallel nach Regis­trie­rung auch Browser-basiert an PC oder Laptop zu sehen.

DAZN-Account notwendig

Durch die neue DAZN-Option können Sport­fans erst­mals frei auf ausge­wählte Inhalte inner­halb der Appli­kation live und auf Abruf zugreifen. Es ist ledig­lich ein DAZN-Account notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätz­lichen, kosten­pflich­tigen Pakets. Regis­trierte DAZN-Nutzer können sich einfach in der App auf dem Endgerät ihrer Wahl anmelden und bekommen die klas­sische Nutzer­ober­fläche von DAZN ange­zeigt, auf der die frei verfüg­baren Inhalte markiert sind und abge­rufen werden können.

Fans, die noch keinen DAZN-Account besitzen, können diesen unter dazn.com/home erstellen.

Ausge­wählte Gratis-Inhalte von DAZN sind künftig auch beim neuen Free-TV-Sender DF1 zu sehen.