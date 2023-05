So will DAZN gegen illegale Streams vorgehen

Dem Sportstreamer DAZN ist die kosten­lose und ille­gale Verbrei­tung seiner Streams seit langem ein Dorn im Auge. Die DAZN Group und Video­cites, ein Tech­nolo­gie­unter­nehmen, das sich auf Lösungen zur auto­mati­schen Erken­nung von Inhalten in sozialen Medien spezia­lisiert hat, haben aus diesem Grund eine stra­tegi­sche Part­ner­schaft ange­kün­digt, um den Kampf des Sportstrea­mers gegen den aus seiner Sicht "Dieb­stahl geis­tigen Eigen­tums" und ille­gale Social-Media-Streams seiner Live-Sport­inhalte zu inten­sivieren.

Die Zusam­men­arbeit spie­gele ihr gemein­sames Enga­gement im Kampf gegen Online-Pira­terie und zur Förde­rung legaler Live-Sport-Strea­ming-Dienste wider und sei Teil der umfas­senden Kampagne von DAZN zum Schutz seines wert­vollen geis­tigen Eigen­tums, hieß es.

Explo­sions­artige Vermeh­rung ille­galer Streams

DAZN geht gegen illegales Streaming vor

Screenshot: teltarif.de, Quelle/Logo: dazn.com, Montage: teltarif.de Die Leich­tig­keit und Geschwin­dig­keit, mit der Videos auf Social-Media-Platt­formen geteilt werden können, habe in den letzten Jahren zu einer Verbrei­tung von ille­galen Streams von Live-Sport­inhalten geführt. Die leis­tungs­starke Lösung von Video­cites nutzt KI-gesteu­erte Video­erken­nungs­algo­rithmen, die es ermög­lichen, uner­laubte Streams schnell inmitten der riesigen Mengen von Nutzer-gene­rierten Inhalten auf Social-Media-Platt­formen zu iden­tifi­zieren, selbst wenn das Video mani­puliert oder verzerrt wurde, um die Schutz­mecha­nismen der Piraten zu umgehen.

Die Video­cites-Tech­nologie ermög­liche es DAZN, 98 Prozent der Tausenden von raub­kopierten Streams, die in sozialen Medien entdeckt werden, inner­halb von Minuten zu entfernen. Dies stelle eine noch nie dage­wesene Effi­zienz dar und schützt das geis­tige Eigentum der Rech­teinhaber.

"Indem wir raub­kopierte Streams schnell von Social-Media-Platt­formen entfernen, unter­bre­chen wir das Seherlebnis, was wiederum die Verbrau­cher davon abhält, in Zukunft darauf zuzu­greifen und sie ermu­tigt, einen legalen Dienst zu suchen", sagt Sandeep Tiku, Chief Tech­nology Officer der DAZN Group. "Letzt­end­lich wird dies den Dieb­stahl von geis­tigem Eigentum verhin­dern und ein faires und nach­hal­tiges digi­tales Umfeld aufrecht­erhalten, das die Inter­essen von Sendern, Rech­teinha­bern und Sport­lern schützt. Der poten­zielle Nutzen ist bemer­kens­wert."

"Persön­liches Strea­ming hat das Ausmaß der Pira­terie in sozialen Netz­werken erheb­lich gestei­gert. Die derzei­tigen manu­ellen Lösungen sind dem nicht gewachsen", fügt Eyal Arad, Mitbe­gründer und CEO von Video­cites, hinzu. "Video­cites setzt seine Video-AI-Fähig­keiten ein, um die stei­gende Flut der Pira­terie in den sozialen Netz­werken mit einer skalier­baren, sofor­tigen und robusten Erken­nung zu bekämpfen. Wir sind stolz darauf, einen wert­vollen Beitrag zu einer führenden inno­vativen Strea­ming-Platt­form wie DAZN zu leisten und ihr globales Wachstum zu unter­stützen."

Lösung von Video­cities ist preis­gekrönt

Die Tech­nologie von Video­cites wurde bereits dreimal in Folge von SportsPro mit der pres­tige­träch­tigen Auszeich­nung "Best in Anti-Piracy" prämiert. Die bahn­bre­chenden Lösungen von Video­cites, die sich bei namhaften Orga­nisa­tionen und Rech­teinha­bern wie der NBA, den großen Ligen, den Holly­wood-Studios und verschie­denen OTT-Platt­formen bewährt haben, seien ein Beweis für den erst­klas­sigen Status in der Branche.

Laut einer Erhe­bung nutzen immer mehr Menschen ille­gale TV-Streams, um kostenlos Fußball­spiele oder Film-Block­buster zu schauen, für die sie norma­ler­weise zahlen müssten.