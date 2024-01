DAZN: Neue Preisstruktur für 2024 vorgestellt

DAZN hat seine neue Preis­struktur für 2024 vorge­stellt. Dieses Mal hat der Pay-TV-Veran­stalter nicht erneut die Kosten für Abon­nements erhöht. Es bleibt auch bei den drei unter­schied­lichen Paketen, unter denen die Nutzer wählen können. Für eine der drei Optionen hat DAZN aber nun mehr Flexi­bilität für Bezah­lungen der Abo-Kosten einge­führt.

DAZN Unli­mited kostet seit der Preis­erhö­hung im vergan­genen Jahr bis zu 44,99 Euro im Monat. Dieser Preis gilt für Kunden, die sich nicht länger­fristig an das Abon­nement binden möchten. Der Zugang wird mit einmo­natiger Mindest­lauf­zeit ange­boten. Aller­dings beträgt die Kündi­gungs­frist 30 Tage. Unter dem Strich muss also in jedem Fall noch ein voller Monat bezahlt werden, wenn das Abon­nement gekün­digt wird. Neue Optionen für DAZN Unlimited

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazn.com Güns­tiger wird das Unli­mited-Paket für Kunden, die den Zugang gleich für ein ganzes Jahr buchen. Den güns­tigsten rech­neri­schen Monats­preis von 29,99 Euro bekommen aller­dings nur Sport­fans, die die Kosten von insge­samt 359,99 Euro für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlen. Wer sich für ein Jahr bindet, aber monat­lich zahlen möchte, bekommt den Preis­plan für 34,99 Euro im Monat. In zwölf Monaten kostet der Zugang bei monat­licher Zahl­weise somit insge­samt 60 Euro mehr.

Zwei Optionen für "klei­nere" Pakete

Für die Optionen DAZN Super Sports und DAZN World gibt es weiterhin nur zwei Alter­nativen: ein Monat oder ein Jahr Lauf­zeit. Beim für zwölf Monate gültigen Zugang wird monat­lich abge­rechnet. Ein Angebot mit Preis­vor­teil bei Zahlung der Gesamt­kosten für ein Jahr im Voraus gibt es nicht.

DAZN Super Sports kostet im Jahres-Abo monat­lich 19,99 Euro. Wer sich nur für einen Monat bindet, zahlt 24,99 Euro. DAZN World ist im Jahres-Abo für 6,99 Euro pro Monat erhält­lich. Kunden, die sich für ein Monats-Abo entscheiden, zahlen 9,99 Euro.

Mögliche Kosten­falle nach dem ersten Jahr

Zu beachten ist, dass Kunden mit Jahres-Abo nach den ersten zwölf Monaten auto­matisch auf die monat­liche Zahl­weise - mit entspre­chend höheren Kosten - umge­stellt werden. Nutzer sollen aber Ange­bote bekommen, um weiter von Preis­vor­teilen zu profi­tieren. Bestands­kunden sollen vorerst ihre bestehenden Kondi­tionen behalten.

Alte DAZN-Stan­dard-Abos laufen vorerst eben­falls weiter. Betrof­fene Kunden, die noch von güns­tigeren Kondi­tionen profi­tieren als derzeit üblich, sollen sukzes­sive von DAZN Umstiegs­ange­bote bekommen, wie das Unter­nehmen in den FAQs zu seiner neuen Tarif­struktur schreibt. Bis dahin könne das Stan­dard-Abo wie bisher genutzt werden.

Wie berichtet hat auch Sky neue Preise ange­kün­digt. Betroffen ist das Live-Sport-Paket bei WOW.