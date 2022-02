Aldi & Lidl: DAZN weiterhin für 14,99 Euro pro Monat

Aldi und Lidl bieten Gutha­ben­karten für den Zugang zu DAZN zu vergüns­tigten Preisen an. Wir fassen die aktu­ellen Kondi­tionen zusammen und verglei­chen mit den regu­lären Abo-Preisen.

DAZN-Voucher bei Aldi und Lidl

Grafik: DAZN, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Wie berichtet hat der Sport-Strea­ming­dienst DAZN Anfang Februar seine Abon­nement-Preise deut­lich erhöht. Es gibt aber nach wie vor Möglich­keiten, um das Internet-Angebot zum alten Preis zu bekommen. So wirbt der Lebens­mittel-Discounter Aldi mit Gutschein­karten, die von der Erhö­hung der Kosten für ein DAZN-Abon­nement vorerst ausge­nommen sind.

In den Super­märkten gibt es den Angaben zufolge Karten für das Monats-Abo zum Preis von 14,99 Euro. Bestellt man die gleiche Leis­tung über die Webseite von DAZN, so lägen die Kosten bei 29,99 Euro. Aldi bietet die Gutschein­karten auch mit drei Monaten Lauf­zeit an. Dieses Angebot kann zum Preis von 44,99 Euro erworben werden. Jahres-Abon­nen­ents hat der Lebens­mit­tel­händler hingegen nicht im Sorti­ment.

Lidl verkauft DAZN-Gutscheine auch online

Grafik: DAZN, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Auch der Aldi-Konkur­rent Lidl bietet den Zugang zu DAZN derzeit noch zum "alten Preis" an. Hier sind die Gutscheine für einen Monat zum Preis von 14,99 Euro und für ein Vier­tel­jahr zum Preis von 44,99 Euro nicht nur im statio­nären Handel, sondern auch im Online-Shop zu bekommen. Es fehlt aber - wie bei Aldi - die Möglich­keit, auch einen vergüns­tigten Gutschein für das Jahres-Abon­nement zu erwerben.

Inter­essenten, die sich den Zugang zu DAZN gleich für zwölf Monate zum vergüns­tigten Preis sichern wollen, bekommen den Gutschein für 149,99 Euro weiterhin beispiels­weise bei Amazon, Media Markt und Rewe. Bucht man für den glei­chen Zeit­raum direkt über die DAZN-Webseite, so kostet das Abon­nement 274,99 Euro bei Voraus­zah­lung bzw. 299,88 Euro, wenn sich der Kunde für monat­liche Zahlungen entscheidet.

Neuab­schluss oder Verlän­gerung

Die Gutscheine können für neue Abon­nements und auch für die Verlän­gerung bestehender Zugänge zum Sport-Strea­ming­dienst genutzt werden. Sie lassen sich auf der DAZN-Webseite einlösen. Nach dem Kauf sind die Voucher drei Jahre lang gültig. Sie behalten auch ihren Wert in vollem Umfang. Das heißt, der Nutzungs­zeit­raum wird nicht nach­träg­lich verkürzt, wie DAZN bestä­tigt.

Zuletzt hatte Voda­fone den Preis für DAZN-Abon­nements als Option zu GigaTV erhöht.

