DAZN: Neuer kostenloser Sender mit Live-Fußball

DAZN startet FAST Channels bei Pluto TV

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de DAZN hat ange­kün­digt, vier weitere lineare TV-Programme zu starten, die als soge­nannte FAST Chan­nels kostenlos zu empfangen sind. Dieses Mal arbeitet das Unter­nehmen mit Pluto TV zusammen, wo die neuen Kanäle zumin­dest vorerst exklusiv zu sehen sein werden. Zwei neue Sender sind bereits ab sofort verfügbar. Zwei weitere Kanäle sollen noch in diesem Monat folgen.

Bei einem der neuen Sender, die ab sofort verfügbar sind, handelt es sich um DAZN Inter­national Foot­ball X Pluto TV. Hier sollen Zuschauer Spiele aus inter­natio­nalen Fußball-Ligen zu sehen bekommen. Mit dabei sind unter anderem die spani­sche LaLiga, die italie­nische Serie und Ligue 1 aus Frank­reich. Jedes Wochen­ende soll ein Spiel aus einer der Ligen live und exklusiv im Free-TV gezeigt werden.

Den Auftakt für die Live­über­tra­gungen macht die Begeg­nung zwischen dem FC Sevilla und dem FC Valencia morgen Abend um 21.30 Uhr. Der neue Kanal bietet aber auch Zusam­men­fas­sungen von Spielen aus verschie­denen inter­natio­nalen Fußball-Ligen. Jeweils am Montag­abend ist eine "DAZN X Pluto TV Fußball­show" geplant. Dazu kommen Features, Doku­men­tationen und Re-Live-Über­tra­gungen von Spielen.

Eigener Sender für Darts

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Auch DAZN Darts X Pluto TV ist ab sofort verfügbar. Auf diesem Sender sollen ausge­wählte PDC-Turniere kostenlos gezeigt werden. Morgen Abend sollen die Zuschauer beispiels­weise beim World Series - New South Waltes Darts Masters live dabei sein können. Nach jedem wich­tigen Turnier will DAZN am Diens­tag­abend eine Show mit High­lights ausstrahlen.

DAZN Fights X Pluto TV und DAZN Heldinnen X Pluto TV sollen bis zum Monats­ende auf Sendung gehen. Beim Fights-Kanal handelt es sich nach Angaben des Veran­stal­ters um den ersten reinen Kampf­sport­sender in Deutsch­land, der frei empfangbar ist. Aufgrund von Alters­beschrän­kungen soll das Programm jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr auf Sendung gehen.

DAZN Heldinnen X Pluto TV ist der zweite FAST Channel von DAZN, der speziell dem Frau­ensport gewidmet ist. Geplant sind High­lights aus der UEFA Women's Cham­pions League und der Frauen-Bundes­liga, aber auch Hand­ball, Golf, Boxen und mehr. Neben Zusam­men­fas­sungen von Wett­kämpfen sind auch Doku­men­tationen vorge­sehen. In einer weiteren Meldung lesen Sie Details zu einer Preis­aktion von DAZN und waipu.tv.

