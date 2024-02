DAZN: Neues Fußball-Abo mit Preisvorteil - aber nicht für alle

Bei vielen Strea­ming­diensten - so auch DAZN - wurden die Preise in den vergan­genen Monaten immer weiter erhöht. Für manche Kunden ist die Schmerz­grenze erreicht, sodass die Fort­füh­rung des Abon­nements zumin­dest hinter­fragt wird. DAZN hat nun ein neues Angebot einge­führt, das vom Sport-Streamer "Foot­ball-Paket" genannt wird. Aller­dings ist der Tarif in der offi­ziellen Preis­über­sicht nicht zu finden. Grund: Für Neukunden ist er nicht erhält­lich.

Das DAZN-Foot­ball-Paket soll der Rück­gewin­nung von Kunden dienen, die beim Pay-TV- und Strea­ming­dienst gekün­digt haben. Es ist nur im Jahres-Abon­nement erhält­lich und kostet 29,99 Euro pro Monat. Anders als bei DAZN Unli­mited, das eben­falls ab monat­lich 29,99 Euro zu bekommen ist, müssen die Kunden aber nicht den gesamten Betrag von 359,99 Euro für ein Jahr im Voraus bezahlen. Statt­dessen erfolgt die Abrech­nung im monat­lichen Rhythmus. DAZN startet Football Paket

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazn.com Wer DAZN Unli­mited im Jahres-Abo mit monat­licher Abrech­nung bucht, zahlt jeweils 34,99 Euro. Das sind immerhin 5 Euro mehr als für das DAZN-Foot­ball-Paket. Für Kunden, die DAZN Unli­mited ohne lange Lauf­zeit buchen, beträgt der monat­liche Abon­nement­preis stolze 44,99 Euro.

Das ist bei DAZN Foot­ball inklu­sive

Laut über­ein­stim­menden Medi­enbe­richten bietet das DAZN-Foot­ball-Paket Zugriff auf die Über­tra­gungen der Frei­tags- und Sonn­tags­spiele der Fußball-Bundes­liga. Dazu kommen die jähr­lich 121 Partien der UEFA Cham­pions League, die nicht bei Amazon Prime Video gestreamt werden. Bei den Cham­pions League Über­tra­gungen haben die Kunden die Wahl aus Einzel­spielen und Konfe­renz.

Im Preis enthalten ist darüber hinaus der Empfang der linearen Fern­seh­sender DAZN 1 und 2. Darüber hinaus können die Kunden auf das Programm von Sport­digital Fußball zurück­greifen. Nicht enthalten sind den Berichten zufolge die Über­tra­gungen aus der Spani­schen La Liga, der italie­nischen Serie A und der fran­zösi­schen Ligue 1.

Zwei paral­lele Streams mit Einschrän­kungen

Wie berichtet gibt es mitt­ler­weile bei DAZN keine Tarife mehr, die die paral­lele Nutzung zweier Streams ermög­lichen. Von dieser Einschrän­kung sind zum Teil auch Bestands­kunden bei Vertrags­ver­län­gerung betroffen. Nutzer berichten in Online-Foren, dass ihnen zum Teil eine einge­schränkte Vari­ante des Parallel-Strea­mings ange­boten wurde. Demnach müssen beide Zugriffe über den glei­chen Internet-Zugang bzw. dieselbe IP-Adresse erfolgen.

