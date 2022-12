DAZN FAST+: Weiterer linearer Free-TV-Kanal von DAZN

Mit DAZN FAST hat der Sportstreamer DAZN am 1. Dezember erst­mals einen linearen, kosten­losen Kanal exklusiv bei waipu.tv gestartet, mit High­light-Clips und ganzen Spielen im Re-Live aus den inter­natio­nalen Top-Ligen LaLiga (Spanien), Serie A (Italien) und Ligue 1 (Frank­reich) oder Pokal­wett­bewerben wie dem engli­schen FA Cup und Carabao Cup. Darüber hinaus gibt es Doku-Serien wie "Ein Jahr zweite Liga – Die Werder-Doku" und DAZN-Origi­nals wie "The Pheno­menon".

In der vergan­genen Woche hat DAZN nach­gelegt und einen zweiten, kosten­losen Channel gestartet. DAZN FAST+ ist aller­dings erneut wieder nur für einen geschlos­senen Nutzer­kreis zu sehen und exklusiv auf der Platt­form Samsung TV Plus verfügbar. Der neue, lineare Free-TV-Kanal bietet sogar noch einiges mehr als sein Bruder bei waipu.tv, denn hier können Fußball­fans zusätz­lich exklu­sive Vorschau- und Rück­blick­shows zur UEFA Cham­pions League sowie ausge­wählte Live-Fußball­spiele aus Spanien, Frank­reich und Italien sehen.

DAZN FAST+ sogar mit Live-Fußball

Free-TV-Kanäle von DAZN

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Noch für Dezember kündigt der Sportstreamer erste High­lights an: DAZN FAST+ über­trägt die Partie Paris St. Germain gegen Racing Straß­burg aus der fran­zösi­schen Ligue 1 am 28. Dezember ab 21 Uhr und Real Valla­dolid gegen Real Madrid aus der spani­schen LaLiga am 30. Dezember ab 21:30 Uhr. Hier schauen die waipu.tv-Nutzer leider in die Röhre, während sich die Samsung TV Plus-Nutzer freuen können.

Offenbar ist der Umfang der DAZN-Gratis-Kanäle, die der Strea­ming­dienst bereits Anfang November ankün­digte, von den Abkommen mit den jewei­ligen Platt­form­betrei­bern abhängig und somit nicht einheit­lich.

Unser Eindruck der DAZN FAST-Chan­nels

Sowohl für den Platt­form­betreiber als auch für den Sportstreamer sind die FAST-Kanäle in jedem Fall eine Win-Win-Situa­tion: Die DAZN-Chan­nels sind Zugpferde, um Zuschauer allge­mein an Platt­formen wie waipu.tv oder Samsung TV Plus zu binden. Umge­kehrt bieten die DAZN-Gratis-Chan­nels einen weiteren und einfa­chen Einstiegs­punkt für Sport­fans zu DAZN, um kosten­pflich­tige Ange­bote zu abon­nieren.

Laut unserem Eindruck bieten die Kanäle durchaus einen Mehr­wert vor allem für Fußball­fans: Nirgendwo sonst kann man attrak­tive Liga­spiele mit deut­schem Kommentar kostenlos im Nach­gang in voller Länge oder sogar live schauen. Doch nicht zu allen Tages­zeiten bieten die linearen Kanäle auch wirk­lich attrak­tives Programm: Die Doku-Serien und Origi­nals dürften nicht alle Sport­fans inter­essieren. Ein voll­wer­tiger Ersatz für die Free-TV-Kanäle Euro­sport1 und Sport1 sind die DAZN-Chan­nels auf keinen Fall. Eher eine Ergän­zung, vor allem für Fußball-Fans.

Mit den beiden Kanälen DAZN FAST bei waipu.tv und DAZN FAST+ auf Samsung TV Plus ist noch nicht das Ende der Fahnen­stange bei den Gratis-TV-Chan­nels erreicht: DAZN hatte im November auch ein lineares Angebot auf YouTube ins Gespräch gebracht.