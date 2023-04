DAZN: Gratis-Sport-Streaming auf weiteren Smart-TVs

DAZN FAST und RISE auf weiterer Plattform

Screenshots: teltarif.de, Quelle: dazngroup.com Der Sport­sender DAZN baut die Verbrei­tung seiner linearen Gratis-TV-Programme aus. Wie das Unter­nehmen mitteilte, können die Kanäle DAZN FAST und DAZN RISE jetzt auch im Rahmen der LG Chan­nels empfangen werden. Zu diesem Zweck ist der Pay-TV- und Strea­ming-Anbieter eine Koope­ration mit dem Elek­tronik­kon­zern einge­gangen. LG hat darüber hinaus aus kosten­lose Strea­ming-Angebot von Netz­kino in sein Chan­nels-Port­folio aufge­nommen.

DAZN FAST ist Ende vergan­genen Jahres als erster frei empfang­barer, linearer TV-Kanal des Unter­neh­mens gestartet. Bisher war das Programm bereits für alle Kunden von waipu.tv zugäng­lich. Fast zeit­lich star­tete DAZN FAST+ als exklu­sives Angebot auf der Platt­form von Samsung. Bei DAZN RISE handelt es sich um den ersten Sport­kanal auf dem deut­schen Markt, der sich ausschließ­lich der Bericht­erstat­tung vom Frau­ensport widmet. Das Programm war bislang unter anderem bei waipu.tv und Samsung verfügbar.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: "Als wir im Dezember mit unseren ersten FAST-Chan­nels an den Start gegangen sind, hatten wir allen Fans in Aussicht gestellt, den Umfang und die Verfüg­bar­keit schnell zu erwei­tern. Den ersten Schritt haben wir mit dem Launch des ersten reinen Frau­ensport-Senders, DAZN RISE, bereits Mitte März getan. Der nächste Schritt folgt jetzt. Wir freuen uns sehr, mit LG einen weiteren starken Partner gefunden zu haben, um unser kosten­loses FAST-Angebot zu den Sport­fans in Deutsch­land zu bringen."

Weitere Platt­formen geplant

Screenshots: teltarif.de, Quelle: dazngroup.com DAZN kündigt an, die Programme DAZN FAST und DAZN RISE in den kommenden Monaten auf weiteren Platt­formen anbieten zu wollen. Dabei teilte das Unter­nehmen noch nicht mit, bei weiteren Part­nern die Programme aufge­schaltet werden. DAZN FAST+ bleibt hingegen bis auf Weiteres ein exklusiv über Smart-TVs, Smart­phones und Tablets von Samsung zugäng­liches Programm.

Bei DAZN FAST bekommen die Zuschauer unter anderem High­light-Clips und Wieder­holungen kompletter Spiele aus inter­natio­nalen Fußball-Ligen wie La Liga, Serie A und Ligue 1 zu sehen. Dazu kommen engli­sche Pokal-Wett­bewerbe wie FA Cup und Carabao Cup, Doku-Serien und Beiträge aus Serien wie "Decoded" und "Unfil­tered".

Auf DAZN RISE sehen Fans nicht nur Frau­enfuß­ball-Spiele live und in Form von High­light-Clips. Auch Hand­ball aus EHF Cham­pions League undEHF European League, Feld­hockey, Basket­ball mit der WNBA, die LPGA Tour im Golf und Boxkämpfe gehören zum Angebot. Doku­men­tationen runden das Angebot des Sport­sen­ders ab.

