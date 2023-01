DAZN will künftig "möglichst alle" Bundesliga-Rechte

DAZN inter­essiert sich für weitere Sende­rechte an der Fußball-Bundes­liga. Demnächst soll außerdem der dritte kosten­lose FAST-Channel an den Start gehen.

Bundesliga bald komplett bei DAZN?

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazn.com Der Sport-Strea­ming­dienst DAZN hat sich im Laufe der vergan­genen Jahre eine Reihe attrak­tiver Über­tra­gungs­rechte gesi­chert. Dazu gehören die Frei­tags- und Sonn­tags­spiele der Fußball-Bundes­liga, fast alle Begeg­nungen der UEFA Cham­pions League, aber auch die NFL, um nur einige Beispiele zu nennen.

In einem Inter­view mit dem Online-Medi­enma­gazin DWDL verriet die DAZN-Chefin für die DACH-Region, Alice Mascia, dass sie sich vorstellen kann, dass ihr Unter­nehmen bei der Fußball-Bundes­liga im Fern­sehen künftig eine noch größere Rolle spielt. "Natür­lich möchte ich möglichst alle Rechte besitzen, wenn es wirt­schaft­lich sinn­voll ist", so Mascia.

Schon lange vorbei sind die Zeiten, in denen der Pay-TV-Sender Sky die Bundes­liga komplett zeigen konnte. Bei der UEFA Cham­pions League ist Sky mitt­ler­weile komplett raus. Droht dem Veran­stalter jetzt auch das Aus bei der Bundes­liga-Bericht­erstat­tung? Denkbar wäre das, zumal noch weitere Veran­stalter um die Sende­rechte mitbieten könnten.

Ob es ein realis­tisches Szenario ist, dass DAZN "möglichst alle Rechte" bekommt, ist indes frag­lich. Das eins­tige Sky-Monopol wurde auch aufgrund kartell­recht­licher Bedenken zerschlagen, auch wenn der Verbrau­cher letzten Endes mehr Nach­teile als Vorteile hat, weil er nun - anders als früher - nicht mehr mit einem einzigen Pay-TV-Abo auskommt, um alle Spiele aus Bundes­liga, DFB-Pokal und den euro­päi­schen Pokal­wett­bewerben live zu sehen.

Das bietet der nächste FAST-Channel von DAZN

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazn.com Ende vergan­genen Jahres hat DAZN neben seinem Abo-Angebot die ersten beiden linearen Strea­ming-Kanäle gestartet. Diese sind bei waipu.tv und Samsung TV+ zu sehen. Im DWDL-Inter­view verriet DAZN-Chefin Alice Mascia, dass ihr Unter­nehmen schon bald den nächsten Gratis-Sender startet. Dieser soll sich ausschließ­lich dem Frau­ensport widmen.

Denkbar seien für die Zukunft noch weitere FAST-Chan­nels. Als Beispiele nannte sie thema­tische Sender oder Pop-Up-Chan­nels für Sommer-Sport­arten. Mascia sieht darüber hinaus den Trend zu mehr Perso­nali­sie­rung. Viel­leicht werde ja irgend­wann jeder Zuschauer seinen eigenen Kanal haben, auf dem für ihn passende Inhalte laufen.

Zur Entwick­lung der Abo-Preise sagte Mascia, die Zeiten hätten sich geän­dert. "DAZN ist gewachsen und Sky ist inzwi­schen eben kein Mono­polist im Sport­bereich mehr. Den besten Premi­umsport an einem Ort bietet jetzt DAZN. Das muss sich auch in unserem Preis wider­spie­geln. Am Ende gilt für uns das, was für jedes Start-up gilt: Es zählt die Profi­tabi­lität."

Wie berichtet, hat DAZN erst vor wenigen Tagen die Abon­nement-Gebühren deut­lich erhöht.