Amazon-Aktion: DAZN (fast) wieder zum alten Preis

DAZN hat seine Abon­nement-Preise in diesem Jahr deut­lich erhöht. Davon waren im Februar zunächst neue Inter­essenten betroffen. Mitt­ler­weile gelten die aktu­ellen Kondi­tionen, bei denen beispiels­weise ein Monats-Abon­nement stolze 29,99 Euro kostet, auch für Bestands­kunden - es sei denn, sie haben Gutha­ben­karten aufge­laden, als diese noch vergüns­tigt zu bekommen waren.

Jetzt hat Amazon eine bis zum 18. Dezember laufende Aktion gestartet, mit der DAZN über Guthaben-Karten rech­nerisch wieder fast zum alten Preis von knapp 15 Euro im Monat zu bekommen ist - zumin­dest wenn sich der Kunde gleich für ein Jahr an den Sport-Strea­ming­dienst bindet. Im Rahmen der Aktion ist der DAZN-Zugang für zwölf Monate zum Preis von 199,99 Euro erhält­lich. Das entspricht einem rech­neri­schen Monats­preis von 16,66 Euro. DAZN gibt es derzeit günstiger

Grafik: DAZN Auf der Bestell­seite werden zunächst 274,99 Euro als Preis für das Zwölf-Monats-Abon­nement ange­geben. An der Kasse wird der im Rahmen der Aktion offe­rierte Rabatt verrechnet. Amazon stellt den Gutschein inner­halb weniger Minuten per E-Mail zu. Dieser kann auch verschenkt werden und lässt sich auf Wunsch auch direkt an den Beschenkten versenden - inklu­sive einer persön­lichen Gruß­bot­schaft.

Vier­tel­jahres-Abo für 66,66 Euro

Wer den DAZN-Zugang nicht gleich für ein ganzes Jahr buchen möchte, bekommt - eben­falls bis zum kommenden Sonntag - auch das Vier­tel­jahres-Abon­nement zu vergüns­tigten Kondi­tionen. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 74,99 Euro werden im Rahmen der Aktion 66,66 Euro berechnet. Rech­nerisch bekommen Inter­essenten den Strea­ming­dienst demnach zum Monats­preis von 22,22 Euro.

Amazon verschickt auch den Gutschein für den Drei-Monats-Zugang per E-Mail. Zudem weist der Online-Händler darauf hin, dass die Ange­bote von jedem Kunden nur einmal in Anspruch genommen werden können. Die Voucher bleiben bis zu drei Jahre nach dem Kauf gültig, können aber auch für die Verlän­gerung bestehender Abon­nements genutzt werden.

DAZN hat sich in den vergan­genen Jahren zahl­reiche Sport-Über­tra­gungs­rechte gesi­chert. Dadurch wird das Angebot für Sport­fans attrak­tiver. Mit den Sende­rechten beispiels­weise für die Fußball-Bundes­liga und die UEFA Cham­pions League begründet der Strea­ming­dienst auch die Preis­erhö­hungen. Wie berichtet, konnte sich DAZN erst vor wenigen Tagen die Cham­pions-League-Rechte für weitere drei Jahre sichern.