Bundesliga & Champions League: DAZN für 7,77 Euro

DAZN-Aktion vom Amazon Prime Day

Grafik: DAZN Anläss­lich des Amazon Prime Day ist es derzeit möglich, den Sport-Strea­ming­dienst DAZN zum Sonder­preis zu bekommen. So werden im Rahmen der Aktion Gutscheine verkauft, die eigent­lich als Geschenk gedacht sind, vom Käufer aber natür­lich auch selbst genutzt werden können. Der Gutschein kostet nomi­nell 89,99 Euro und bietet für neun Monate den Zugang zu allen DAZN-Inhalten.

Bei Bestel­lung bis heute Abend, 23.59 Uhr, werden vom offi­ziellen Preis an der virtu­ellen Kasse 19,99 Euro abge­zogen. Inter­essenten sparen demnach 22 Prozent gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen und bekommen den DAZN-Zugang für einen Zeit­raum von neun Monaten zum Gesamt­preis von 70 Euro. Rech­nerisch beträgt der monat­liche Abopreis bei Einsatz des Gutscheins demnach 7,77 Euro.

DAZN regulär deut­lich teurer

DAZN-Aktion vom Amazon Prime Day

Grafik: DAZN DAZN hatte sich in den vergan­genen Jahren immer mehr Sport-Über­tra­gungs­rechte gesi­chert. Im kommenden Jahr wird die Live-Bericht­erstat­tung von Spielen der Fußball-Bundes­liga und der UEFA Cham­pions League noch weiter ausge­baut. Im Gegenzug hat der Anbieter im vergan­genen Jahr aber auch die Preise für Abon­nements erhöht. Kostete das Monats-Abon­nement früher 9,99 Euro, so werden dafür jetzt 11,99 Euro fällig.

Wer sich für ein ganzes Jahr bindet, bekommt DAZN zum Gesamt­preis von 119,99 Euro. Auf diesem Weg ist der frühere Monats­preis von knapp 10 Euro zumin­dest rech­nerisch weiterhin zu bekommen. Mit dem Gutschein lässt sich der Preis noch­mals redu­zieren. Die Gutscheine werden per E-Mail zuge­stellt und sind drei Jahre lang gültig. Somit können sich Inter­essenten theo­retisch auch mehrere Gutscheine zulegen, um DAZN über einen längeren Zeit­raum mit Rabatt zu nutzen.

Einlösen über das DAZN-Konto

Die Gutscheine werden direkt bei DAZN einge­löst. Neukunden und Inter­essenten, die den Strea­ming­dienst mindes­tens ein Jahr lang nicht abon­niert hatten, können das Angebot einen Monat lang kostenlos testen, bevor das kosten­pflich­tige Abon­nement startet.

Wie bereits berichtet, bangen ARD und Sky derzeit um die Bericht­erstat­tung von der Fußball-Bundes­liga am kommenden Wochen­ende. Die DFL an ange­kün­digt, eine Lösung zu finden und auch im Rahmen der Fußball-Länder­spiel-Über­tra­gung am Diens­tag­abend wurde eine Bericht­erstat­tung "wie gewohnt" ange­kün­digt.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.