Datentarife bis 10 Euro pro Monat mit Vertrag oder Prepaid

Wer über­wiegend im mobilen Netz unter­wegs ist und weit­gehend auf Tele­fonie und den Versand von SMS verzichten kann und möchte, für den kann sich ein reiner Daten­tarif lohnen. Diese Möglich­keit bietet sich auch für dieje­nigen an, die ein zweites Smart­phone ihr Eigen nennen und es mit einer vom Haupt­tarif unab­hängigen SIM-Karte bestü­cken wollen, auf eine Doppel-Flat aber verzichten können.

Wir haben uns zum einen ange­schaut, welche Daten­tarife es als Prepaid-Option gibt. Zum anderen haben wir uns einen Über­blick verschafft, welche Daten­tarife es als Vertrag gibt. Für beide Fälle gilt: Die Grund­gebühr pro Monat bezie­hungs­weise pro 28 Tage darf die psycho­logi­sche Grenze von 10 Euro nicht über­schreiten. Wir starten mit den Prepaid-Tarifen.

Prepaid-Daten­tarife bis 10 Euro

Datentarife mit Prepaid oder Vertrag bis 10 Euro im Überblick In der nach­folgenden Tabelle sehen Sie verschie­dene ausge­wählte Prepaid-Daten­tarife, die je nach Anbieter im Netz der Deut­schen Telekom, Voda­fone oder o2 operieren. Allen Tarifen gemein ist nicht nur die Prepaid-Abrech­nung, sondern auch das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen, das mit einem Kontin­gent von 3 GB ange­geben ist. Hier gilt es, einen Blick auf die Über­tragungs­geschwin­digkeiten im Down- und Upstream zu werfen: Die Über­tragungs­geschwin­digkeit im Down­load ist in den Tarifen im Telekom-Netz von jamobil, NORMA Connect und cong­star mit 25 MBit/s im Vergleich zu den anderen ausge­wählten Tarifen am höchsten. Bei den anderen Tarifen im Netz von Voda­fone bezie­hungs­weise o2 beträgt diese maximal 21,6 MBit/s. Dafür ist die Über­tragungs­geschwin­digkeit im Upload in den Tarifen, die das Telekom-Netz verwenden, mit 5 MBit/s am geringsten.

Was die Grund­gebühr angeht, so sind der Tarif von ja!mobil im Telekom-Netz und die drei ausge­wählten Tarife im o2-Netz für 6,99 Euro pro 28 Tage am güns­tigsten. Im Gegen­satz zu den Tarifen von Blau, NettoKOM, Aldi Talk, Lidl Connect und NORMA Connect reicht das Start­guthaben des ja!mobil-Tarifs nicht, um die Grund­gebühr für die ersten 28 Tage zu decken. Das gilt auch für den Tarif von cong­star. Bis auf den Tarif von Aldi Talk mit 12,99 Euro und den Tarif von ja!mobil mit 9,95 Euro ist die Einrich­tungs­gebühr in Höhe von 9,99 Euro bei den anderen Tarifen gleich.

In der Logik von "Daten­tarif" steckt drin, dass Nutzer bei der Tele­fonie Abstriche machen müssen. So gibt es nur in den Tarifen von NORMA Connect und Lidl Connect von Haus aus eine Doppel-Flat für Tele­fonie und SMS, in allen anderen Tarifen fallen zusätz­liche Gebühren für die Tele­fonie und den SMS-Versand an. Der ja!mobil-Tarif lässt sich aber für einen Euro mehr Grund­gebühr pro 28 Tage, also für 7,99 Euro, zu einer Allnet-Flat aufsto­cken.

Auf der nächsten Seite haben wir uns mit Daten­tarifen bis 10 Euro mit Vertrag beschäf­tigt.

