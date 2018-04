Facebook-Skandal: So prüfen Nutzer, ob sie betroffen sind

Hat Facebook auch meine Daten weitergegeben? Facebook reagiert nach dem Datenskandal auf die besorgten Nutzer und ermöglicht Einsicht, ob ihre Daten an Cambridge Analytica weitergegeben worden sind oder nicht.

Per Link zur Aufklärung

Aktuell informiert das Netzwerk Nutzer, die betroffen sind. Wer nicht so lange warten will, kann entweder diesen Link klicken oder auch Facebooks Hilfebereich aufrufen. Das geht über einen Klick auf das Fragezeichen-Symbol oben rechts in der Menüleiste. Nach Eingabe des Suchbegriffs "Cambridge" im folgenden Fenster zeigt das Suchergebnis an, ob über die App "This Is Your Digital Life" durch einen selbst oder durch Facebook-Freunde Daten mit Cambridge Analytica geteilt wurden.

Mehr als die reine Information sollte man aber nicht erwarten. Für den Fall, dass man selbst oder Freunde besagte App in der Vergangenheit genutzt haben, gibt es keine Möglichkeit, die Daten zu löschen. Und Facebook spricht explizit nur von dieser einen App. Ob noch weitere Entwickler über den Psychotest-Trick Facebook-Informationen und Freundeslisten per App abgegriffen haben, erfährt man nicht.

