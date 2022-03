Vorwurf: Telekom USA verkauft Kunden-Daten

T-Mobile US Flagship Store am Times Square, New York, USA

Foto: T-Mobile USA Das Werbe­angebot von T-Mobile US, einer Tochter der Deut­schen Telekom, wider­spricht den hohen Daten­schutz­ansprü­chen des Konzerns. Dies geht aus einer Recherche der Wirt­schafts­zei­tung "Handels­blatt" hervor, welche die Tages­zei­tung veröf­fent­licht hat.

So seien T-Mobile-Kunden im vergan­genen Früh­jahr auto­matisch zu einem weit­rei­chenden Werbe­pro­gramm ange­meldet worden, das etwa die Auswer­tung von Stand­ort­daten oder des indi­vidu­ellen Surf­ver­hal­tens vorsehe. Die betrof­fenen Nutzer hätten erst im Nach­hinein per "Opt-Out" wider­spre­chen können, stellt das Handels­blatt fest.

Opt-Out in Europa nicht zulässig

Foto: T-Mobile USA In Deutsch­land wäre so ein Vorgehen nach dem „Opt-Out"-Prinzip nicht zulässig. Nach Ansicht des Handels­blatts stelle es außerdem einen Verstoß gegen die „Konzern­richt­linie Daten­schutz“ der Telekom dar, die eigent­lich „ein welt­weit einheit­liches und hohes Daten­schutz­niveau“ schaffen solle. Von den Nutzern sei vor der Verar­bei­tung ihrer Daten eine „ausdrück­liche und schrift­liche Einwil­ligung einzu­holen“, heißt es in der Telekom-Konzern-Richt­linie. Die gilt auch für voll­kon­soli­dierte Toch­ter­unter­nehmen wie T-Mobile US.

Lokale Vorgaben haben Vorrang?

Die Telekom habe in einem State­ment von einem „in den USA übli­chem Vorgehen“ gespro­chen. Man orien­tiere sich „an den lokalen Vorgaben und Rege­lungen“. Der Daten­schutz­beirat des Konzerns, dem etwa Konzern­chef Timo­theus Höttges ange­hört, habe sich mit dem Werbe­angebot beschäf­tigt. „Es gab keine Bedenken“, hieß es.

In Sachen Daten­schutz ist Europa den USA weit voraus, einige US-Bundes­staaten haben die DSGVO sogar als Vorlage für eigene Gesetze aufge­nommen.

