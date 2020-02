Fotos sind die neuen Fingerabdrücke

Das Thema Gesichts­erken­nung ist und bleibt ein heißes Eisen. Schon heute werden Hunderte Krimi­nalfälle in Deutsch­land per Erken­nungs-Algo­rithmus geklärt, Tendenz stei­gend.

In Fern­sehkrimis ist es heute noch oft die erste Frage des Kommis­sars am Tatort: "Finger­abdrücke?" Dabei sind Fotos und Videos nach Auffas­sung von Experten ebenso wichtig - mindes­tens.

In Berlin hat Bundes­innen­minister Horst Seehofer (CSU) kürz­lich einen umstrit­tenen Refe­renten­entwurf zu einer Video­über­wachung, die Gesichter auto­matisch erkennt, in aller­letzter Minute gestoppt. Die umstrit­tene Soft­ware "Clear­view" will das komplette Internet nach Fotos durch­suchen, und in Hamburg streitet die Polizei mit Daten­schüt­zern um die "Krawall­macher"-Suche auf Videos rund um den G20-Gipfel.

Bleibt ein heißes Eisen

Mit Gesichtserkennungssoftware ließe sich eine quasi flächendeckende Überwachung aller registrierten Personen realisieren. Ein Reizthema. Das Thema Gesichts­erken­nung ist und bleibt ein heißes Eisen. Dabei werden heute schon Hunderte Krimi­nalfälle in Deutsch­land per Algo­rithmus geklärt, der Gesichter erkennt - Tendenz weiter stei­gend.

Nach Ansicht des baye­rischen Landes­krimi­nalamtes (LKA) könnte die Zahl der Erfolgs­fälle noch viel höher liegen, wenn die bishe­rigen Möglich­keiten konse­quenter ausge­schöpft würden - ganz unab­hängig davon, was man in Zukunft dürfe oder machen könne. "Das, was wir dürfen, nutzen wir nicht optimal aus", sagt Bern­hard Egger, Leiter der Abtei­lung Zentrale Krimi­nalpo­lizei­liche Dienste/Cyber­crime beim LKA, das sich in Sachen poli­zeiliche Gesichts­erken­nung in einer Vorrei­terrolle sieht.

Gesichts­erken­nung findet doppelt so viele Straf­täter

2019 kam die Polizei in Bayern per Gesichts­erken­nungs­programm mehr als doppelt so vielen Straf­tätern auf die Schliche als im Jahr davor. Insge­samt 387 Täter wurden nach LKA-Angaben im vergan­genen Jahr auf diese Art und Weise iden­tifi­ziert. Im Jahr 2018 waren es nur 146 und 2010 sogar nur zehn Fälle. Und es geht weiter nach oben: Allein im Januar 2020 wurden nach Angaben des Leitenden Krimi­naldi­rektors Egger schon 55 Iden­titäten mithilfe eines Algo­rithmus geklärt. Egger führt diese Stei­gerung vor allem auf bessere Technik zurück.

600 000 Euro hat das LKA seit 2018 in den Ausbau seiner Gesichts­erken­nung gesteckt. Das Programm könne heute viel schlech­tere Fotos verar­beiten als früher. "Wir können jetzt Bilder auswerten, die wir uns vor zwei Jahren noch nicht einmal ange­schaut haben."

12 Jahre Erfah­rung

Seit zwölf Jahren nutzt das LKA inzwi­schen schon die Möglich­keit, Bild­mate­rial, auf dem unbe­kannte mutmaß­liche Täter zu sehen sind, mit Fotos aus einer Straf­täter-Daten­bank des Bundes­krimi­nalamtes (BKA) abzu­glei­chen. Der Algo­rithmus misst dabei beispiels­weise und unter anderem die Abstände zwischen Nase und Mund und filtert so die Menschen aus der Daten­bank heraus, bei denen es sich um den Gesuchten handeln könnte. Gesichts­experten glei­chen die Bilder dann noch einmal ab, um auf Nummer sicher zu gehen.

"Es gibt heute an jedem Tatort so viele Bilder wie Finger­abdrücke", sagt Egger. "Das Finden von Bild­spuren wird immer wich­tiger." Es sei darum so wichtig, alle Ermittler dafür zu sensi­bili­sieren: "Ich will, dass irgend­wann jeder Kollege über­legt: Wo ist rele­vantes Bild­mate­rial?"

Unter­schied­lich in den Bundes­ländern

Die einzelnen Bundes­länder seien in der Sache sehr unter­schied­lich weit, sagt Egger. Wie viele Vergleichs­anfragen an die BKA-Daten­bank es insge­samt im vergan­genen Jahr gab, teilte das Bundes­krimi­nalamt auf Anfrage nicht mit. Nach LKA-Angaben liegen die bundes­weiten Zahlen immer erst später im Jahr vor. Nach Angaben der Bundes­regie­rung recher­chierte allein die Bundes­polizei im ersten Halb­jahr 2019 rund 1200 Mal im Gesichts­erken­nungs­system des BKA und iden­tifi­zierte dabei 219 Menschen.

Vergleichbar mit Über­wachungs­systemen wie der umstrit­tenen Soft­ware "Clear­view", die das Internet akri­bisch nach Fotos durch­forstet, ist das, was die Polizei da bislang tut, nicht. Das sagt auch Bayerns oberster Daten­schützer Thomas Petri, der dem LKA-Verfahren seinen Segen gegeben hat. "Das ist eine konkrete Daten­bank, die bei einem konkreten Tatver­dacht durch­sucht werden kann", sagt Petri. "Das ist etwas völlig anderes als das, was in Berlin disku­tiert wurde oder worum in Hamburg gestritten wird." Es entspreche "aus gutem Grund der stän­digen Recht­spre­chung, dass so etwas wie eine flächen­deckende, anlass­freie Massen­daten­erhe­bung als schwer­wiegender Eingriff betrachtet wird, der im Wider­spruch zu unserer Werte­ordnung steht", betont Petri. Es dürfe nicht sein, dass "jeder, der an einer Kamera vorbei­läuft, sich kontrol­liert fühlt und auch kontrol­liert fühlen muss", betont er. "Wenn wir so etwas machen, ist es eine Frage der Zeit, bis wir chine­sische Verhält­nisse kriegen."

System nicht ganz fehler­frei

Im Übrigen sei aber auch das LKA-System nicht ganz ohne Makel. "Die Polizei ist nicht frei von Fehlern. Wir haben so viele Fälle, in denen die Polizei Leute, bei denen der Verdacht ausge­räumt ist, immer noch in ihrer Kartei führt." Tatsäch­lich ist die Zahl der Fotos in der zentralen Poli­zeida­tenbank in drei­einhalb Jahren um rund eine Million Fotos gestiegen, wie aus einer Ende Januar veröf­fent­lichten Antwort der Bundes­regie­rung auf eine Anfrage des Innen­experten Andrej Hunko (Linke) hervor­geht. Im Mai 2016 waren demzu­folge noch rund 4,86 Millionen Licht­bilder von 3,34 Millionen Menschen einge­stellt, aktuell sind es mehr als 5,8 Millionen Bilder. Hunko sah daraufhin bei der Polizei einen "regel­rechten Daten­hunger".

In einem Kommentar stellt die in München erschei­nende "Süddeut­schen Zeitung" fest: Diese Technik ist zu gefähr­lich. Eine obskure US-Firma hat kürz­lich unge­fragt rund drei Milli­arden Gesichts-Fotos aus sozialen Netz­werken kopiert und die Samm­lung mehr als 600 Behörden ange­boten.

