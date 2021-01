DSGVO: Wenn Datenschutz das Gruppenfoto verhindert

Die Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung der Euro­päi­schen Union sollte eigent­lich den großen Internet-Konzernen ihre Grenzen aufzeigen. In der Praxis schlagen sich auch heimi­sche Betriebe und auch Vereine mit dem umfang­rei­chen Regel­werk herum.

Die DSGVO habe bei allen ihren Zielen Erfolge verzeichnet und ist inzwischen weltweit eine Referenz

Bild: dpa Für die Euro­päi­sche Kommis­sion ist die Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung (DSGVO) eine Erfolgs­geschichte: "Die DSGVO hat bei allen ihren Zielen Erfolge verzeichnet und ist inzwi­schen welt­weit eine Refe­renz", lautete die Zwischen­bilanz von Justiz­kom­missar Didier Reyn­ders.

Doch in den Bundes­län­dern, die für die Umset­zung des Daten­schutzes in Deutsch­land zuständig sind, gibt es auch kriti­sche Stimmen, so auch in Nieder­sachsen.

Hohes Gut: Perso­nen­bezo­gene Daten

Die DSGVO habe bei allen ihren Zielen Erfolge verzeichnet und ist inzwischen weltweit eine Referenz

Bild: dpa Die Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung regelt den Umgang mit perso­nen­bezo­genen Daten. Viele Unter­nehmen hantieren tagtäg­lich damit. Unter­nehmen und Orga­nisa­tionen, also auch Behörden, Vereine oder eben eine Kita dürfen danach keine perso­nen­bezo­genen Daten erheben und verar­beiten, ohne dass die Betrof­fenen dem auch zustimmen. Darunter fallen prin­zipiell auch Fotos vom gemein­samen Grill­abend auf Face­book.

In der Coro­nakrise geht es beim Daten­schutz derzeit aber weniger um Grup­pen­fotos, weil es ohnehin weniger Gele­gen­heiten für Massen­sel­fies gibt. Doch dafür treten andere Anwen­dungen in den Vorder­grund. Der Digi­tal­ver­band Bitkom beklagt, dass dem Daten­schutz selbst in dieser Krisen­situa­tion Vorrang vor vielen anderen Rechten gegeben werde.

Dabei werde etwa das Recht auf Bildung einge­schränkt, weil bestimmte Video­platt­formen aus Daten­schutz­gründen für den Online-Unter­richt nicht zuge­lassen werden. Das stelle sowohl Schüler als auch Studie­rende und den gesamten Bereich der Fort­bil­dungs­anbieter vor massive Probleme.

"Offen­kundig ist das bislang gut ausba­lan­cierte System an Frei­heits- und Schutz­rechten mit der DSGVO aus den Fugen gerate", sagt Bitkom-Präsi­dent Achim Berg. Außerdem werde bei der Umset­zung klar, dass "Vereine, Star­tups und Groß­kon­zerne über denselben Kamm geschoren und nicht diffe­ren­ziert behan­delt werden". Klei­nere Unter­nehmen hätten erneut das Nach­sehen in der ohnehin schon schwie­rigen Corona-Pandemie, so der Verband.

Über­trie­bene Inter­pre­tation?

Größere Unter­nehmen haben weniger Probleme, denn für sie war Daten­schutz auch schon vor der Verab­schie­dung der Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung ein großes Thema. So auch beim Olden­bur­gische Foto­dienst­leister Cewe: Dort haben sie etwa 6000 Stunden nur für eine daten­schutz-konforme Umstel­lung aller Arbeits­abläufe und der Kunden­kom­muni­kation gebraucht.

Mit den privaten Fotos ihrer Kunden gehöre der Schutz der Persön­lich­keits­rechte ohnehin zum Geschäfts­modell, sagt Oliver Thomsen, Justi­ziar bei Cewe. "Am Daten­schutz­niveau hat sich nichts geän­dert, wir haben Dinge nur anders doku­men­tieren müssen."

Thomsen ist aber auch der Über­zeu­gung, dass viele Menschen die Bestim­mungen der Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung über­trieben inter­pre­tieren. Spürbar sei dies beson­ders, wenn beispiels­weise Kinder­gärten plötz­lich Angst haben Einzel- und Gruppen Fotos machen zu lassen, die eigent­lich jedes Jahr zum Programm gehören. Der Cewe-Manager sieht für die Verun­siche­rung aber auch einen trif­tigen Grund, nämlich die ange­drohten Bußgelder bei Verstößen gegen die Verord­nung.

Höhere Bußgelder?

In Nieder­sachsen wurden in diesem Jahr bislang Strafen in Höhe von 137 000 Euro verhängt, gegen Unter­nehmen aber auch einzelne Personen. Das teilte Spre­cher der Daten­schutz­stelle, Philip Ossen­kopp, mit. Einige der Bescheide sind aber noch nicht rechts­gültig, weil die Betrof­fenen Wider­spruch einge­legt haben oder dagegen klagen.

Das Zusam­men­spiel zwischen der Daten­schutz­behörde, die die Bußgelder verhängt, sowie den Unter­nehmen und Verbrau­chern könne verbes­sert werden, wünscht sich Cewe-Justi­ziar Thomsen. Die Bera­tungs­funk­tion komme hier noch zu kurz, dafür würde das Straf­ver­fahren zu sehr betont.

Dieses Problem sehen auch die Daten­schützer: "Ange­sichts der hohen Zahl von Daten­schutz­beschwerden und Daten­pan­nen­mel­dungen haben wir unsere Bera­tungs­tätig­keit bereits seit 2018 auf ein Minimum zurück­gefahren", sagt der Spre­cher der Daten­schutz­behörde in Nieder­sachsen.

Um das Gleich­gewicht zwischen Bera­tung und Kontrolle wieder halb­wegs herzu­stellen, konzen­triere man sich darauf, wich­tige Multi­pli­katoren wie beispiels­weise Verbände oder Handels­kammer zu beraten, die dann wiederum ihre Mitglieder unter­stützen können, erläu­tert Behör­den­spre­cher Ossen­kopp.

Auch ihre Website werde ständig aktua­lisiert und solle infor­mieren, hieß es. Ziel der DSGVO sei es aller­dings auch, die Daten­schutz­gesetze durch höhere Bußgelder konse­quenter durch­zusetzen.

Nach Kritik und einer Abwan­derung von Nutzern zu anderen Messen­gern wird die Ände­rung der Daten­schutz­regeln um gut drei Monate verschoben. Face­book will die Zeit nutzen, um besser über die Ände­rungen aufzu­klären. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in einer weiteren News.