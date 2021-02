Smartphone-Tracker: Tool enttarnt neugierige Apps

Apps machen das Handy erst nützlich. Doch welche sind besonders neugierig? (im Bild: S20 Ultra)

Bild: teltarif.de In vielen Apps stecken Schnüffel-Module, Tracker, die verfolgen, wie die jewei­lige App genutzt wird. Häufig erstreckt sich ihre Neugier auf die Daten der Nutze­rinnen und Nutzer aber auch über das ganze Smart­phone. Was an Infor­mationen "erbeutet" wurde, wird oft für perso­nali­sierte Werbung einge­setzt.

Passendes Tool zum App-Check

Bild: teltarif.de Wer schon vor der Instal­lation wissen möchte, welche Tracker in einer App stecken, kann das mit dem neuen App-Check der Verbrau­cher­schutz­platt­form "Mobilsicher.de" prüfen.

Das vom Bundes­ver­brau­cher­schutz­minis­terium geför­derte Tool liefert zum Start detail­lierte Test­ergeb­nisse zu etwa 3000 Android-Apps, inklu­sive Privacy Score und einord­nendem Text.

Für weitere 30 000 Apps sind Schnell­test-Ergeb­nisse verfügbar. Hier werden zum einen die entdeckten Tracker aufge­listet, zum anderen können sich Nutzer infor­mieren, welche Berech­tigungen die jewei­lige App für sich bean­sprucht.

