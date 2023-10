Oktoberfest: Telekom meldet Datenrekord

Die Wiesn (Okto­ber­fest) in München ist für alle Netz­betreiber eine Heraus­for­derung: Wie leis­tungs­fähig sind Mobil­funk­netze? Bei der Telekom flossen alleine 211 TB an Daten.

Warum geht man auf das Münchner Okto­ber­fest, dort liebe­voll "Wiesn" genannt? Sicher, um Freunde zu treffen oder etwas zu erleben, Karus­sell fahren oder im Bier­zelt zu sitzen und eine Maß genießen?

Da aber nicht alle Freunde und Bekannten, Verwandten zeit­gleich mit dabei sein können, nutzt man die Gele­gen­heit, um per Handy die Außen­welt daran teil­haben zu lassen. Waren es früher nur Tele­fonate "Wir sind am Stand soundso" oder auch viele güns­tigere SMS-Nach­richten, wurden es bald Fotos, mit der Zeit immer hoch­auf­lösender, und längst sind Videos, viel­leicht sogar ein Live­stream keine Selten­heit mehr.

211 Tera­byte alleine im Telekom-Netz

Der Schauspieler Ralf Moeller (M) macht auf der Bühne des Marstall Festzelt auf dem Oktoberfest Fotos mit einem Handy. Die Aufnahme erfolgte vermutlich schon 2021.

Foto: Picture Alliance/dpa Wenn man nun liest, dass während der Wiesn alleine im Netz der Deut­schen Telekom 211 Tera­byte Daten (= 216.064 GB) über­tragen wurden, wird klar, was dort in etwa los war.

Die Deut­sche Telekom hat den Sprach und Daten­ver­kehr analy­siert und kann bestä­tigen, dass Social Apps wie WhatsApp, Face­book und Insta­gram weiterhin stark und weiter stärker genutzt werden.

Telekom: 4,1 Millionen Tele­fonate

Neben den 211 Tera­byte an Daten, wurden noch 4,1 Millionen Tele­fonate geführt (zur Dauer macht die Telekom keine Angaben, wir vermuten, sie waren über­wie­gend ziem­lich kurz).

Zum Vergleich: Letztes Jahr, also 2022 wurden während der gesamten Fest­zeit "nur" 165 Tera­byte über­tragen und "nur" 3,4 Millionen Tele­fonate geführt. Der Daten­ver­kehr hat sich also um rund 28 Prozent gestei­gert. Das entspricht dem allge­meinen Daten­wachstum in den mobilen Netzen.

30 Prozent Roaming-Gäste

Inter­essant: Rund 30 Prozent des Daten­umsatzes geht auf „Roamer“ zurück – das heißt durch Nutzer aus fremden Netzen, also aus dem Ausland. Kunden, die ihren Aufent­halt in Deutsch­land mit einem Besuch auf der Wiesn schmü­cken wollen und diesen per Mobil­funk "teilen" möchten.

Zum zweiten Mal 5G-Tech­nologie

Die Telekom hatte in diesem Jahr zum zweiten Mal 5G-Tech­nologie auf dem Okto­ber­fest einge­setzt und damit nach eigenen Angaben "für einen reibungs­losen Ablauf" bei der Daten­über­tra­gung gesorgt: Zehn Mobil­funk-Masten und vier Stand­orte speziell in den Bier­zelten versorgten die Gäste mit den notwen­digen Signalen. Dieses Jahr stand für alle Mobil­funk-Antennen das schnelle Frequenz­band auf 3,6 Giga­hertz zur Verfü­gung, was sich durch hohe Band­breiten auszeichnet. 5G habe einen wesent­lichen Anteil daran, dass der stark gestie­gene Mobil­funk­ver­kehr während der acht­zehn Fest­tage mühelos über­tragen werden konnte: Über 33 Prozent der Daten liefen bereits über das 5G-Netz, das von Frequenzen unter­halb von 3,6 GHz in 4G/LTE-Technik "gestützt" wird, man spricht von 5G-NSA.

Fest­netz auf der Wiesn

Und auch das von vielen längst "tot" geglaubte Fest­netz der Telekom spielte auf dem Okto­ber­fest eine wich­tige Rolle. Für die Schau­steller und Fest­wirte auf dem Fest­gelände stellte die Telekom knapp 200 Fest­netz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwand­frei funk­tio­nierte. Für diesen Zweck ist das Fest­gelände mit einem unter­irdi­schen Kabel­netz ausge­stattet, das in weiser Voraus­sicht vorab verlegt wurde und nach dem Ende der Wiesen im Boden liegen bleibt.

Nach der Wiesn wird Mobil­funk abge­baut

Nach dem Ende der Wiesn müssen Zelte und Sende­masten aller Mobil­funk­netz­betreiber abge­baut werden. Nächstes Jahr im Sommer wird die Prozedur dann von neuem losgehen, dann wird die There­sien­wiese wieder aufge­rüstet, viel­leicht dann für 250 Tera­byte oder noch mehr?

Mobil­funk in der Stadt München

Auch jenseits des Okto­ber­fests sieht sich die Telekom in München "bestens gerüstet": Dort gebe es eine Versor­gung von 99,9 Prozent der Bevöl­kerung sowohl mit LTE als auch mit 5G. Insbe­son­dere auf der Frequenz 3,6 GHz (Band n78) zählt das Unter­nehmen die baye­rische Landes­haupt­stadt zu den "am besten versorgten 5G-Städten der Telekom". Die Telekom hat im Stadt­gebiet bereits rund 600 5G-High­speed-Antennen aufge­baut (also ca. 200 Stand­orte), die mit etwa 1 Gigabit pro Sekunde Daten über­tragen können.

Die Deut­sche Telekom macht Fest­netz, Mobil­funk und ... Quan­ten­tech­nologie.