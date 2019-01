Hack? Datensatz mit Millionen Passwörtern aufgetaucht

Im Internet soll ein Datensatz mit unzähligen gestohlenen Log-in-Daten aufgetaucht sein. Im Internet ist ein gewal­tiger Daten­satz mit gestoh­lenen Log-in-Infor­ma­tionen aufge­taucht. Darin enthalten seien knapp 773 Millionen verschie­dene E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klar­text lesbare unter­schied­liche Pass­wörter ent­halten, berich­tete der IT-Sicherheits­experte Troy Hunt. Der Daten­satz bündele Infor­ma­tionen "aus vielen einzelnen Daten­dieb­stählen und Tausenden verschie­denen Quellen", schrieb Hunt heute in einem Blogein­trag. Der Micro­soft-Mitar­beiter betreibt eine Daten­bank, in der Internet-Nutzer über­prüfen können, ob ihre Log-in-Infor­ma­tionen von Daten­dieb­stählen betroffen sind.

In den vergan­genen Jahren hatte es diverse Hacker-Atta­cken gegeben, bei denen zum Teil Hunderte Millionen Kombi­na­tionen aus E-Mail-Adressen und Pass­wör­tern erbeutet worden waren. Die Pass­wörter waren dabei aber größ­ten­teils kryp­to­gra­fisch verschlüs­selt gewesen.

Bin ich betroffen?

In der Regel wissen Nutzer gar nicht, dass sie von einem Iden­ti­täts­dieb­stahl betroffen sind - sofern noch nichts Schlimmes passiert ist. Cyber­kri­mi­na­lität schläft jedoch nicht. Persön­liche Daten werden täglich abge­griffen. Statt sich in Unsi­cher­heit zu wiegen, können Nutzer mit Hilfe des Iden­tity Leak Checker des Hasso-Plattner-Insti­tuts in Potsdam über­prüfen, ob persön­liche Daten bereits im Internet veröf­fent­licht wurden. Dazu müssen Nutzer nur ihre E-Mail-Adresse eingeben. Anschlie­ßend wird über einen Daten­ab­gleich geprüft, ob die E-Mail-Adresse in Kombi­na­tion mit anderen persön­li­chen Daten wie Geburts­datum oder Adresse im Internet veröf­fent­licht wurde.

