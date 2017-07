500 Millionen persönliche Daten gehackt: Sind Sie betroffen?

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat aktuell über ein weiteres großes Datenleck informiert. Mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen mit den dazugehörigen Passwörtern wurden online auf einer Untergrundplattform gefunden. Alle betroffenen E-Mail-Adressen wurden bereits in den " Identity Leak Checker" des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) integriert. Insgesamt sind im Datensatz 48 958 120 deutsche Nutzer (.de-Domäne) betroffen, seit der Veröffentlichung hat das HPI rund 40 000 Anfragen registriert.

Mit dem Online-Sicherheitscheck Identity Leak Checker lässt sich sehr einfach überprüfen, ob man selbst Opfer eines Datendiebstahls geworden ist. Seit 2014 kann jeder Internetnutzer unter https://sec.hpi.de/ilc kostenlos durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse prüfen lassen, ob Identitätsdaten von ihm frei im Internet kursieren und missbraucht werden könnten. Zum Zeitpunkt des Erscheines dieser Meldung ist der Dienst jedoch wegen Überlastung nicht erreichbar. Sicherheitsforscher ermöglichen den Abgleich mit mittlerweile 3 770 997 042 gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten. Darüber hinaus überwacht das HPI-Team das Internet regelmäßig auf neue Leaks und pflegt diese in den Leak Checker ein. Dabei liegt der Fokus auf Leaks bei denen deutsche Nutzer betroffen sind.

400 000 geleakte Daten wurden abgefragt

500 Millionen persönliche Daten kursieren im Internet Insgesamt haben 3,2 Millionen Nutzer mithilfe des Identity Leak Checkers die Sicherheit ihrer Daten in den letzten zwei Jahren überprüfen lassen. In 400 000 Fällen mussten Nutzer darüber informiert werden, dass ihre E-Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten im Internet offen zugänglich waren. In jedem Fall sollten die Betroffenen ihre Passwörter ändern - und möglichst pro Webseite ein anderes Passwort verwenden. Erfahren Sie, wie Sie ein sicheres Passwort finden.