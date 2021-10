Der einzige Zeuge: Beim Dashcam-Kauf zählt Bildqualität

Dash­cams zeichnen etwa Unfälle auf und können so später in einem Rechts­streit oder vor Gericht eine wert­volle Hilfe sein. Doch nicht alles ist beim Filmen erlaubt. Und nicht jede Dashcam taugt etwas.

Ja, ist der denn noch bei Trost? An der Ampel legt der Fahrer vor einem den Rück­wärts­gang ein, kracht rück­lings ins eigene Auto und behauptet anschlie­ßend allen Ernstes, man wäre bei ihm aufge­fahren. Hätte er wohl auch so dreist gelogen, wenn eine Dashcam ihren Dienst an der Front­scheibe versehen und den Unfall­her­gang gefilmt hätte?

Dash­cams gibt es schon für unter 100 Euro, je nach Modell und Ausstat­tung können sie aber auch 300 Euro kosten. Inter­essenten sollten sich vorher über­legen, welche Funk­tionen sie benö­tigen, rät Sven Hansen von der "c't". Während einfache Modelle "nur" das Verkehrs­geschehen aufzeich­neten, filmten teurere Dash­cams etwa auch den Innen­raum oder den rück­wär­tigen Verkehr, ließen sich mit dem WLAN zu Hause verbinden, per App steuern oder böten eine Fahr­ten­buch-Funk­tion.

Nebel und Regen als Dashcam-Härte­test

Eine Dashcam im Einsatz in einem Auto

Bild: dpa Große Unter­schiede gebe es bei der Auflö­sung und der Wieder­hol­rate der aufge­nom­menen Bilder. "Einige Hersteller verspre­chen ein glas­klares Video, bei schlechten Sicht­ver­hält­nissen wie Nebel, Regen oder Gegen­licht sieht das Ergebnis dann aber deut­lich anders aus", sagt Hansen. Er rät daher dazu, Dash­cams auszu­pro­bieren, einzelne Sequenzen zu filmen und sie sich hinterher am Computer anzu­schauen.

Kameras sollten mindes­tens in Full-HD aufzeichnen und eine Bild­wie­der­hol­rate von mindes­tens 30 Frames pro Sekunde bieten. Doch auch wenn 60 oder 120 Frames pro Sekunde theo­retisch ein besseres Bild liefern, sollte man wissen: "Die Aufnahmen werden in der Kamera kompri­miert, sodass das Video unscharf werden kann", erklärt Hansen.

Kleben als Schleu­der­stopp

Anstelle eines Saug­fußes empfiehlt der Experte bei dauer­hafter Nutzung, die Halte­rung mit der Front­scheibe zu verkleben. Nur so hält sie auch bei einem starken Aufprall und schleu­dert nicht durch den Innen­raum. Grund­sätz­lich gilt: Je kleiner und flacher die Kamera, desto weniger stört sie und desto stabiler hält sie an der Scheibe. Und: "Eine gute Dashcam vergisst man. Sie sollte nicht blinken oder piepen und keine Aufmerk­sam­keit bei der Fahrt auf sich ziehen und einfach funk­tio­nieren", meint Sven Hansen.

Vor der Inbe­trieb­nahme sollte man durchs Daschcam-Menü gehen. Dort findet sich meist auch eine Einstel­lung für anlass­unab­hän­giges und dauer­haftes Filmen bis die Spei­cher­karte voll ist. "Geset­zes­kon­form ist hingegen nur ein kurzer Video­loop von wenigen Sekunden, der immer wieder über­schrieben wird", sagt Hansen. Von Dash­cams-Apps fürs Smart­phone rät er ab, ihre Bedie­nung lenke beim Fahren zu sehr ab.

Nur ereig­nis­bezogen aufnehmen

Ausschließ­lich den ereig­nis­bezo­genen Aufnah­memodus empfehlen auch drin­gend die Verkehrs­clubs. "Die Kamera soll nicht die ganze Zeit filmen, sondern nur den eigent­lichen Unfall", rät Arnulf Thiemel vom Tech­nik­zen­trum des ADAC. Viele Geräte arbei­teten deshalb in einer Dauer­schleife und lösten die Spei­che­rung erst bei einem Ereignis aus. Den Befehl dazu geben Sensoren, die starke Erschüt­terungen sowie eindeu­tige Brems- und Ausweich­manöver regis­trieren. Auch die ein bis zwei Minuten vor und nach dem Ereignis wandern in den Spei­cher.

Bei der Montage muss man darauf achten, dass das Sicht­feld der Fahrerin oder des Fahrers frei bleibt. Das gilt für das Gerät, aber auch für die Strom­ver­sor­gung. "Baumelnde Kabel können die Sicht und somit das Fahren behin­dern, daher sollten sie sauber verlegt werden", mahnt Thiemel. Vorsicht: Wer Verklei­dungen entfernt, um Kabel darunter zu verlegen, behin­dert unter Umständen die korrekte Entfal­tung von Airbags. Daher sollte diese Arbeiten eine Fach­werk­statt über­nehmen.

Film­mate­rial kann be- und entlasten

Uwe Lenhart, Fach­anwalt für Verkehrs- und Straf­recht, schätzt Dash­cams als durchaus hilf­reich bei der Beweis­füh­rung eines Unfalls: "In der Praxis stützen sich Straf­ver­folger auf bestehende Video­auf­zeich­nungen, sowohl zur Be- als auch Entlas­tung von Beschul­digten. Kein Jurist verschließt die Augen, wenn ein Film vom Unfall- oder Tatvor­gang exis­tiert."

Anwalt Lenhart hat schon mehrere Verfahren erlebt, bei denen durch Video­auf­zeich­nungen der Vorwurf einer Stra­ßen­ver­kehrs­gefähr­dung, Nöti­gung oder fahr­läs­sigen Körper­ver­let­zung entkräftet werden konnte. Und er weist auf eine Entschei­dung des Bundes­gerichts­hofs (BHG) aus dem Jahr 2018 hin (Az.: VI ZR 233/17).

Laut dem BGH-Urteil kann selbst eine perma­nente, anlass­lose Aufzeich­nung in einem Unfall­haft­pflicht­pro­zess verwertbar sein, also obwohl gegen Daten­schutz­recht verstoßen wurde. Aber allein schon um Bußgelder und Ärger mit den Daten­schutz­auf­sichts­behörden zu vermeiden, sollte man nur geset­zes­kon­form aufzeichnen.

Nicht übers Dashcam-Ziel hinaus­schießen

"Entschei­dend für die Nutzung ist zudem, dass die Aufnahmen für eine Beweis­siche­rung geeignet sind", erklärt Verkehrs­rechts­anwalt Uwe Lenhart. Im Still­stand, also etwa beim Parken, darf die Kamera nicht perma­nent laufen. Zumin­dest dann nicht, wenn hier­durch etwa Nach­barn video­über­wacht werden und sich dem nicht entziehen können.

"Der unmit­tel­bare Raum des Autos kann aber gefilmt werden, wenn berech­tigtes Inter­esse des Auto­besit­zers besteht", erklärt Lenhart. Das könnte beispiels­weise ein voraus­gegan­gener Schaden durch Unfall­flucht oder Vanda­lismus sein.

Dashcam-Aufnahmen archi­vieren darf man grund­sätz­lich ebenso wenig wie sie etwa ohne Zustim­mung Betrof­fener im Netz zu veröf­fent­lichen. "Eine Ausnahme gilt nur für die Aufbe­wah­rung zur Beweis­siche­rung", sagt Lenhart. "Wer die Aufnahmen von dem Unfall oder der Sach­beschä­digung zur späteren Vorlage bei der Polizei oder dem Gericht spei­chert, handelt nicht rechts­widrig."

