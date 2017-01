Amazon führt virtuelle Dash-Buttons ein

Amazon bietet in den USA neben den bekannten haptischen Dash-Buttons den Service nun auch in virtueller Form an.

Amazon setzt neben dem bekannten haptischen Dash-Button nun auch auf eine virtuelle Variante. (Symbolfoto) Amazon setzt neben dem bekannten haptischen Dash-Button für Prime-Kunden nun auch auf eine virtuelle Variante. Wie das Technikmagazin TechCrunch berichtet, bietet das Unternehmen für den US-Markt nun auch virtuelle Dash-Buttons zum selber erstellen an. Verfügbar soll das neue Angebot für die Website sowie die App sein. Zuerst sollen die neuen Dash-Buttons TechCrunch zufolge von recode.net gesichtet worden seien.

Was sind Dash-Buttons?

Bei dem Dash-Buttons von Amazon handelt es sich in der ursprünglichen Form um kleine WLAN-Geräte, welches programmierbar sind und Bestellungen von Verbrauchsartikeln per Knopfdruck ermöglichen. Wie die Bestellung funktioniert, haben wir in einem anderen Artikel thematisiert. In Deutschland sind die Dash-Buttons erst seit wenigen Monaten verfügbar.

Was bieten die neuen virtuellen Dash-Buttons?

Die virtuellen Dash-Buttons bieten den großen Vorteil, dass die Auswahl an verfügbaren Artikeln deutlich höher ist, als dies bei den regulären Dash-Buttons der Fall ist. So soll TechCrunch zufolge jede der vielen Millionen Artikel, die auf Amazon Prime verfügbar sind, auch für einen potenziellen Dash-Button qualifiziert sein. Zum Erzeugen eines solchen Buttons soll sich in der Produkt-Detailansicht eine entsprechende Option finden lassen. Mit Bezug auf recode.net berichtet TechCrunch außerdem, dass Amazon automatisch Buttons für Produkte erzeuge, die entweder vor kurzem bestellt worden seien oder regelmäßig bestellt werden.

Gibt es konkrete Pläne zur Einführung in Deutschland?

Ob und wenn ja, wann die virtuellen Dash-Buttons auch in Deutschland verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Weil die Erfahrung allerdings zeigt, dass Amazon neue Services früher oder später auch nach Deutschland bringt, ist tendenziell eher davon auszugehen, dass früher oder später auch Kunden in Deutschland vom virtuellen Dash-Button profitieren können.

Zur Einführung des haptischen Dash-Buttons in Deutschland gab es nicht nur positive Resonanz. Vor allem Verbraucherschützer sehen den Dash-Button kritisch - mehr dazu lesen Sie in einem weiteren Artikel.